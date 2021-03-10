Bakan Akar, Arnavutluk Savunma Bakanı Niko Peleshi ile bir araya geldi - Son Dakika

Bakan Akar, Arnavutluk Savunma Bakanı Niko Peleshi ile bir araya geldi

ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Arnavutluk Savunma Bakanı Niko Peleshi ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar, Peleshi'yi Milli Savunma Bakanlığında askeri törenle karşıladı. İlk olarak baş başa görüşen Savunma Bakanları daha sonra heyetler arası görüşmeye başkanlık etti. İkili ve bölgesel güvenlik ve savunma konuları ile savunma sanayiinde iş birliği imkanlarına ilişkin görüş alışverişinde bulunulan görüşmelerde, Milli Savunma Bakanı Akar tarafından, Türkiye ve Arnavutluk arasındaki yakın iş birliğine vurgu yapıldı. Balkanlar'daki kalıcı barış ve istikrarın korunmasının önemi ifade edildi. İki ülke arasındaki askeri eğitim ve iş birliğinin daha da geliştirilmesine yönelik imkanlar dile getirildi. FETÖ ile mücadelede iş birliğinin önemi belirtildi.