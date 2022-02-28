Milli Savunma Bakanı Akar, birlik komutanlarıyla toplantı yaptı - Son Dakika
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Milli Savunma Bakanı Akar, birlik komutanlarıyla toplantı yaptı

28.02.2022 17:23
Milli Savunma Bakanı Akar, birlik komutanlarıyla toplantı yaptı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında TSK komuta kademesinin katıldığı video konferans toplantısında, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları ve sahadaki son durumun da değerlendirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında TSK komuta kademesinin katıldığı video konferans toplantısında, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları ve sahadaki son durumun da değerlendirildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Akar başkanlığında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kuvvet Komutanları, Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ve birlik komutanlarının katılımıyla video telekonferans toplantısı gerçekleştirildiği belirtildi.

Devam eden faaliyetlere ilişkin bilgi alan Akar'ın talimatlar verdiği bildirilen toplantıda, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları ve sahadaki son durumun da değerlendirildiği kaydedildi.

Milli Savunma Bakanı Akar, birlik komutanlarıyla toplantı yaptı
Milli Savunma Bakanı Akar, birlik komutanlarıyla toplantı yaptı
Milli Savunma Bakanı Akar, birlik komutanlarıyla toplantı yaptı
Milli Savunma Bakanı Akar, birlik komutanlarıyla toplantı yaptı
Milli Savunma Bakanı Akar, birlik komutanlarıyla toplantı yaptı
Milli Savunma Bakanı Akar, birlik komutanlarıyla toplantı yaptı
Milli Savunma Bakanı Akar, birlik komutanlarıyla toplantı yaptı

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Genelkurmay Başkanı, Yaşar Güler, Hulusi Akar, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakanı Akar, birlik komutanlarıyla toplantı yaptı - Son Dakika


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