Son dakika: Bakan Akar'dan kritik Sincar açıklaması - Son Dakika

Son dakika: Bakan Akar'dan kritik Sincar açıklaması

20.01.2021 09:57
Son dakika: Bakan Akar'dan kritik Sincar açıklaması, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Önümüzdeki dönemde uygun mekanizmaları kurmak suretiyle Türkiye-Irak, Türkiye-Erbil arasındaki iş birliği, terörle mücadele konusunda çok önemli birtakım gelişmelere sebep olabilecek.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Önümüzdeki dönemde uygun mekanizmaları kurmak suretiyle Türkiye- Irak, Türkiye- Erbil arasındaki iş birliği, terörle mücadele konusunda çok önemli birtakım gelişmelere sebep olabilecek. PKK'nın herhangi bir şekilde kaçacak deliğinin kalmadığını ve bunların sonlarının geldiğini söyleyebiliriz. Teröristlerin özellikle Sincar çevresinden tamamen ayrılmadığına dair bilgilerimiz var. Bu konuda özellikle Bağdat yönetimi, çalışmalarını sürdürdüklerini ifade ettiler"

(İHA)

Hulusi Akar, Erbil, Milli, Irak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika: Bakan Akar'dan kritik Sincar açıklaması - Son Dakika


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