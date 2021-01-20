Son dakika: Bakan Akar'dan kritik Sincar açıklaması - Son Dakika

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Önümüzdeki dönemde uygun mekanizmaları kurmak suretiyle Türkiye- Irak, Türkiye- Erbil arasındaki iş birliği, terörle mücadele konusunda çok önemli birtakım gelişmelere sebep olabilecek. PKK'nın herhangi bir şekilde kaçacak deliğinin kalmadığını ve bunların sonlarının geldiğini söyleyebiliriz. Teröristlerin özellikle Sincar çevresinden tamamen ayrılmadığına dair bilgilerimiz var. Bu konuda özellikle Bağdat yönetimi, çalışmalarını sürdürdüklerini ifade ettiler"

(İHA)