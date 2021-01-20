Son dakika: Bakan Akar'dan kritik Sincar açıklaması - Son Dakika

Son dakika: Bakan Akar'dan kritik Sincar açıklaması
20.01.2021 09:57
Edinilen son dakika gelişmesine göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Önümüzdeki dönemde uygun mekanizmaları kurmak suretiyle Türkiye-Irak, Türkiye-Erbil arasındaki iş birliği, terörle mücadele konusunda çok önemli birtakım gelişmelere sebep olabilecek.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Önümüzdeki dönemde uygun mekanizmaları kurmak suretiyle Türkiye- Irak, Türkiye- Erbil arasındaki iş birliği, terörle mücadele konusunda çok önemli birtakım gelişmelere sebep olabilecek. PKK'nın herhangi bir şekilde kaçacak deliğinin kalmadığını ve bunların sonlarının geldiğini söyleyebiliriz. Teröristlerin özellikle Sincar çevresinden tamamen ayrılmadığına dair bilgilerimiz var. Bu konuda özellikle Bağdat yönetimi, çalışmalarını sürdürdüklerini ifade ettiler"
(İHA)
Son Dakika İnşaat işçileri yemekten kurt çıktığını iddia ederek yemekhaneyi dağıttı Bariyerleri parçaladıktan sonra durabildi! Kullanılamaz haldeki araçtan yara almadan çıktı Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor: Gündemde kısıtlamaların esnetilmesi ve aşılama uygulaması var Bunu da gördük! Bir internet sitesi, ücret karşılığında ünlü isimlerden vatandaşlara video göndertmeye başladı Evladını arayan anne, duydukları karşısında yıkıldı: Kızına şu an tecavüz ediyorum Survivor 2021'in iddialı yarışmacısı adaya veda etti Kuzey Makedonya'dan sınır dışı edilen Sedat Peker, Kosova'ya sığındı Ümitcan Uygun'un ağabeyi, Müge Anlı'yı ölümle tehdit etti