Son Dakika! Milli Savunma Bakanı Akar'dan "Türk ordusu satıldı" diyen CHP'li vekile yanıt: Hukuk çerçevesinde hesabı sorulacak - Son Dakika

Bir televizyon programına katılan CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Tank-palet fabrikasında Katar'ın ortaklığına ilişkin anlaşmayı gündeme getirirken Türk ordusu için "Öyle bir noktadayız ki; Cumhuriyet tarihinde ilk kez devletin ordusu Katar'a satılmış. 20 milyon dolara satıldığı söyleniyor, 50 milyon dolara satılmış" dedi.

"HUKUK ÇERÇEVESİNDE HESABI SORULACAK"

TSK aleyhindeki ifadeye, keskin ve net bir dille tepki gösteren Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, hukuk çerçevesinde hesabının sorulacağını belirterek şunları söyledi: "Şahsi ihtiras ve hevesleri için kahraman, fedakar Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, Mehmetçiğe hakaret eden, asil milletimiz tarafından zaten mahkum edilen bu gayr-i milli dili şiddetle kınıyor, bunun hesabının hukuk çerçevesinde sonuna kadar sorulacağını, konunun yakın takipçisi olacağımızı herkesin bilmesini istiyoruz"

Akar, konuyla ilgili daha detaylı açıklamanın Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılacağını söyledi.

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