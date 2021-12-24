Üye Girişi
Son dakika: Bakan Akar'dan 'Yunanistan' tepkisi: Silahlanma gösterisi - Son Dakika

Son dakika: Bakan Akar'dan 'Yunanistan' tepkisi: Silahlanma gösterisi

24.12.2021 12:34
Son dakika: Bakan Akar'dan 'Yunanistan' tepkisi: Silahlanma gösterisi

Son dakika haberine göre Bakan Akar'dan 'Yunanistan' tepkisi: Silahlanma gösterisiMİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan'daki silahlanma faaliyetleri ile ilgili, "Bu bir silahlanma yarışı değil, silahlanma gösterisi.

Bakan Akar'dan 'Yunanistan' tepkisi: Silahlanma gösterisi

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan'daki silahlanma faaliyetleri ile ilgili, "Bu bir silahlanma yarışı değil, silahlanma gösterisi. Birtakım ülkelerin teşvik ve tahrikleriyle kendilerince silahlanmak suretiyle Türkiye'ye üstünlük sağlamaya çalışıyorlar. Bu beyhude bir gayrettir" dedi.

Bakan Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve bakan yardımcıları ile bakanlığının Madalya, Başarılı Birlik ve Personelin Ödüllendirilmesi Töreni'ne katıldı. Törende konuşan Akar, kazanılan önemli başarılardan dolayı tüm personeli kutladı. Akar, hem bölgede hem dünyada hassas dönemden geçildiğini, belirsizlik ve risklerin tüm bölgeyi tehdit ettiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, uluslararası alanda özne haline geldiğini söylediği Türkiye'nin gelişmeler karşısında proaktif tedbirler aldığını belirten Akar, "Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) olarak vazifemiz ülkemizin ve milletimizin güvenliğini, savunmasını sağlamak, egemenliğimizi, bağımsızlığımızı ve bekamızı sürdürmek için karada, denizde ve havada üzerimize düşen görevleri kararlılıkla yerine getirmektir" dedi.

'GİRİLMEDİK YER KALMADI'TSK'nın, Cumhuriyet tarihinin en yoğun günlerini yaşadığını vurgulayan Bakan Akar, "Terörle mücadelemiz artan bir şiddet ve tempoda devam ediyor. Irak'ın kuzeyinde teröristlerce kullanılan bölgelerde girilmedik yer kalmadı, kalmayacak. Pençe serisi harekatlarla çok yoğun şekilde zorlu arazi ve hava şartlarında büyük kahramanlık gösteren Mehmetçik, teröristleri adım adım takip etmekte, bütün mağaralarına, inlerine, barınaklarına, sığınaklarına girerek kontrolü sağlamaktadır. Oradaki tek hedefimiz teröristlerdir. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar bu mücadele devam edecek" diye konuştu. 'SALDIRGAN SÖYLEMLERİNİ SÜRDÜRÜYORLAR'Diğer savunma ve güvenlik konularının yanı sıra Doğu Akdeniz ve Ege'de son dönemde yaşanan gelişmelere de değinen Akar, "Ege'de ve Doğu Akdeniz'de Yunanistan ile problemlerimiz var. Bütün bu problemlere karşı bizim söylediğimiz şey; uluslararası hukuk, iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde görüşmelerle, diyalogla barışçıl yol ve yöntemlerle sorunların çözülmesidir. Maalesef Yunanistan'daki belli siyasiler, bu konuda son derece saldırgan eylemlerini ve söylemlerini aralıksız sürdürüyor. Son derece yapmacık, yapay iddialarla Türkiye'yi yayılmacı olarak göstermek istiyor" dedi. '4'ÜNCÜ TOPLANTI İÇİN BEKLEDİĞİMİZİ SÖYLÜYORUZ'Bakan Akar, Yunanistan'ın uluslararası antlaşmalara aykırı olarak adaları silahlandırdığına da dikkat çekerek, "Türkiye'ye 1950 metre mesafede Meis Adası var. Harp Okulu öğrencisinin yüzme standardı 2 bin metre yani yüzerek giderler. 10 kilometrekarelik bir ada. Bu adaya 40 bin kilometrekarelik deniz yetki alanı istiyorlar. Buna 'hayır' dediğimiz zaman biz 'yayılmacı' oluyoruz. Bu eylem ve söylemlerle bir yere varamayacaklarını anlamalarını bekliyoruz. Biz diyalog yolunu, güven artırıcı önlemler çerçevesinde 4'üncü toplantının yapılması için onları Ankara'ya beklediğimizi söylüyoruz. Biz iki ülkenin halkları bu mevcut zenginliklerden yararlanmak suretiyle güven ve refah içinde yaşamlarını sürdürsünler istiyoruz fakat bu söylemlerimizin hiçbir zaman bir zafiyet olmadığını da anlamalarını bekliyoruz" diye konuştu. 'SİLAHLANMA YARIŞI DEĞİL GÖSTERİ'Son dönemde Yunanistan'daki silahlanma faaliyetlerine de değinen Akar, "Bu bir silahlanma yarışı değil, silahlanma gösterisi. Birtakım ülkelerin teşvik ve tahrikleriyle kendilerince silahlanmak suretiyle Türkiye'ye üstünlük sağlamaya çalışıyorlar. Bu beyhude bir gayrettir. Ayrıca NATO içinde müttefik olmakla beraber yeni ittifaklarla bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Bunların hepsinin yapay olduğunu söylüyoruz. Sonuç olarak ne yaparlarsa yapsınlar Türkiye Cumhuriyeti Devleti, TSK ülkemizin ve milletimizin hak alaka ve menfaatlerini korumak ve kollamakta azimli, kararlı ve buna muktedirdir. Bunu herkesin bilmesini istiyoruz" dedi. Bakan Akar, personelin özlük haklarına ilişkin ise "Subaylarımızın, astsubaylarımızın, sivil memurlarımızın, işçilerimizin, uzmanlarımızın hak, alaka ve menfaatleriyle ilgili ne varsa bütün çalışmaları yakinen takip ediyor, yapılması gereken ne varsa yapıyor, girişimlerimizi sürdürüyoruz" dedi.ORGENERAL GÜLER: EZBER BOZUCU BAŞARILAR ELDE EDİLDİGenelkurmay Başkanı Orgeneral Güler de TSK'nın vatan topraklarının güvenliği ve milletin huzuru için büyük kararlılıkla teröristle mücadele harekatını sürdürdüğünü vurgulayarak, "Devam eden koronavirüs salgınının yarattığı tüm zorluklara rağmen başta Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım olmak üzere Pençe harekatları ile Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı, Bahar Kalkanı harekatlarının yanı sıra 'Mavi Vatan'da, Ege ve Doğu Akdeniz'de ve hava sahamızda gayretli, özverili çalışmalar yapan kahraman personelimizin fedakarlıklarıyla ezber bozucu başarılar elde edilmiştir. Bu fedakarlıklar, tek güç kaynağımız olan asil milletimizin sevgi ve güvenine layık olduğumuzun en büyük ispatı olmuştur" diye konuştu.

Törende; 2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak, Donanma Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Genelkurmay 2'nci Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu ve Ege Ordusu Komutanı Orgeneral Ali Sivri, başarılarından dolayı 'TSK Üstün Hizmet Madalyası' ile ödüllendirildi. Madalyaları Milli Savunma Bakanı Akar tarafından verilirken, başarılı olan 68 personele de belgeleri TSK komuta kademesi ve bakan yardımcıları tarafından verildi.

YORUMLAR
500

Hulusi Akar, Yunanistan, Türkiye, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika: Bakan Akar'dan 'Yunanistan' tepkisi: Silahlanma gösterisi - Son Dakika


Emekli çifti öldüren zanlı, üç Suriyelinin yakılarak öldürülmesinin de sorumlusu çıktı Emekli çifti öldüren zanlı, üç Suriyelinin yakılarak öldürülmesinin de sorumlusu çıktı         
12:42
Elektrik, su ve doğal gaz sayaçlarının 2022 yılı tamir ve ayarlama ücretleri belirlendi Elektrik, su ve doğal gaz sayaçlarının 2022 yılı tamir ve ayarlama ücretleri belirlendi         
12:15
Tecavüzle suçlanan ünlü iş adamı Necdet Özer aldığı cezayı duyunca mahkemede kafa üstü yere atladı Tecavüzle suçlanan ünlü iş adamı Necdet Özer aldığı cezayı duyunca mahkemede kafa üstü yere atladı         
11:56
Aslıhan Doğan Turan, yurtdışından siyah tuvalet kağıdı getirtti Aslıhan Doğan Turan, yurtdışından siyah tuvalet kağıdı getirtti         
11:27
Kavgada söylenmez! Tuğba Ekinci'den Hülya Avşar'a olay simit göndermesi Kavgada söylenmez! Tuğba Ekinci'den Hülya Avşar'a olay simit göndermesi         
10:18
Oyuncu Ayşe Tolga'ya hayatının şoku: Çalışanı tarafından 1 milyon TL'lik mücevheri çalındı Oyuncu Ayşe Tolga'ya hayatının şoku: Çalışanı tarafından 1 milyon TL'lik mücevheri çalındı         
09:45
Acıların Kadını Bergen'in hayatı sinemada! Bergen filminden ilk fragman yayınlandı Acıların Kadını Bergen'in hayatı sinemada! Bergen filminden ilk fragman yayınlandı         
08:34
Dokuzuncu kattan atlayan genç kız hayatını kaybetti, arkadaşı ise son anda kurtarıldı Dokuzuncu kattan atlayan genç kız hayatını kaybetti, arkadaşı ise son anda kurtarıldı         
18:19
Bakan Varank'ın hesabı bozuldu! Paylaşımından 2,5 saat sonra asgari ücret 26 dolar birden eridi Bakan Varank'ın hesabı bozuldu! Paylaşımından 2,5 saat sonra asgari ücret 26 dolar birden eridi         
17:20
Merkez Bankası rezervlerinde 6 milyar 17 milyon dolarlık düşüş! İşte kasada kalan miktar Merkez Bankası rezervlerinde 6 milyar 17 milyon dolarlık düşüş! İşte kasada kalan miktar         
16:23
Ahırdan kuzuyu kapıp kaçan kurt neye uğradığını şaşırdı! Ahırdan kuzuyu kapıp kaçan kurt neye uğradığını şaşırdı!         
16:23
Ceylin karakteriyle ünlenen Pınar Deniz; Yargı'dan ayrılıyor mu? Ceylin karakteriyle ünlenen Pınar Deniz; Yargı'dan ayrılıyor mu?         
16:21
Taraftarları heyecanlandıran haber! Vedat Muriqi, İstanbul'a geldi Taraftarları heyecanlandıran haber! Vedat Muriqi, İstanbul'a geldi         
16:20
Hülya Avşar'dan yeni açıklama: Hiçbirinizi takmıyorum ve saymıyorum Hülya Avşar'dan yeni açıklama: Hiçbirinizi takmıyorum ve saymıyorum         
16:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mezarım biraz daha büyük olacak" dedi, salondakiler dua ile karşılık verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mezarım biraz daha büyük olacak" dedi, salondakiler dua ile karşılık verdi         
15:07
CHP'li Veli Ağbaba cüzdanını kürsüde unutunca AK Partili Elitaş fırsatı kaçırmadı CHP'li Veli Ağbaba cüzdanını kürsüde unutunca AK Partili Elitaş fırsatı kaçırmadı         
15:02

Son Dakika Haberleri
12:42 Emekli çifti öldüren zanlı, üç Suriyelinin yakılarak öldürülmesinin de sorumlusu çıktı
12:12 "Kimse aşkımızı sorgulamasın" diyen Cem Adrian'dan, Didem Soydan'la kucak kucağa poz
12:11 Demirtaş'tan iddialı çıkış: Muhalefetin ortak adayı olsam cezaevinden bile seçim kazanırım
11:45 Pitbull saldırısına uğrayan minik Asiye'den ilk hastane fotoğrafı geldi
11:27 Dayakçı öğretmen kendisini bu sözlerle savundu: Bir-iki tokat!
11:26 Aslıhan Doğan Turan, yurtdışından siyah tuvalet kağıdı getirtti
11:24 Aralık ayında 106 milyon TL'lik nakdi sosyal destek yapılacak
11:22 Sergen Yalçın: Öyle bir şey yok
11:21 Son Dakika: Merkez Bankası yeni sisteme ilişkin kur alış seviyelerini paylaştı: Dolar 11,67, euro 13,22
11:19 Pitbull saldırısına uğrayan Asiye'den ilk fotoğraf! Hayati tehlikesi devam ediyor, duyma kaybı yaşayabilir
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2021 12:47:41. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika: Bakan Akar'dan 'Yunanistan' tepkisi: Silahlanma gösterisi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement