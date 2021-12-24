Son dakika: Bakan Akar'dan 'Yunanistan' tepkisi: Silahlanma gösterisi - Son Dakika

Bakan Akar'dan 'Yunanistan' tepkisi: Silahlanma gösterisi

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan'daki silahlanma faaliyetleri ile ilgili, "Bu bir silahlanma yarışı değil, silahlanma gösterisi. Birtakım ülkelerin teşvik ve tahrikleriyle kendilerince silahlanmak suretiyle Türkiye'ye üstünlük sağlamaya çalışıyorlar. Bu beyhude bir gayrettir" dedi.

Bakan Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve bakan yardımcıları ile bakanlığının Madalya, Başarılı Birlik ve Personelin Ödüllendirilmesi Töreni'ne katıldı. Törende konuşan Akar, kazanılan önemli başarılardan dolayı tüm personeli kutladı. Akar, hem bölgede hem dünyada hassas dönemden geçildiğini, belirsizlik ve risklerin tüm bölgeyi tehdit ettiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, uluslararası alanda özne haline geldiğini söylediği Türkiye'nin gelişmeler karşısında proaktif tedbirler aldığını belirten Akar, "Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) olarak vazifemiz ülkemizin ve milletimizin güvenliğini, savunmasını sağlamak, egemenliğimizi, bağımsızlığımızı ve bekamızı sürdürmek için karada, denizde ve havada üzerimize düşen görevleri kararlılıkla yerine getirmektir" dedi.

'GİRİLMEDİK YER KALMADI'TSK'nın, Cumhuriyet tarihinin en yoğun günlerini yaşadığını vurgulayan Bakan Akar, "Terörle mücadelemiz artan bir şiddet ve tempoda devam ediyor. Irak'ın kuzeyinde teröristlerce kullanılan bölgelerde girilmedik yer kalmadı, kalmayacak. Pençe serisi harekatlarla çok yoğun şekilde zorlu arazi ve hava şartlarında büyük kahramanlık gösteren Mehmetçik, teröristleri adım adım takip etmekte, bütün mağaralarına, inlerine, barınaklarına, sığınaklarına girerek kontrolü sağlamaktadır. Oradaki tek hedefimiz teröristlerdir. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar bu mücadele devam edecek" diye konuştu. 'SALDIRGAN SÖYLEMLERİNİ SÜRDÜRÜYORLAR'Diğer savunma ve güvenlik konularının yanı sıra Doğu Akdeniz ve Ege'de son dönemde yaşanan gelişmelere de değinen Akar, "Ege'de ve Doğu Akdeniz'de Yunanistan ile problemlerimiz var. Bütün bu problemlere karşı bizim söylediğimiz şey; uluslararası hukuk, iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde görüşmelerle, diyalogla barışçıl yol ve yöntemlerle sorunların çözülmesidir. Maalesef Yunanistan'daki belli siyasiler, bu konuda son derece saldırgan eylemlerini ve söylemlerini aralıksız sürdürüyor. Son derece yapmacık, yapay iddialarla Türkiye'yi yayılmacı olarak göstermek istiyor" dedi. '4'ÜNCÜ TOPLANTI İÇİN BEKLEDİĞİMİZİ SÖYLÜYORUZ'Bakan Akar, Yunanistan'ın uluslararası antlaşmalara aykırı olarak adaları silahlandırdığına da dikkat çekerek, "Türkiye'ye 1950 metre mesafede Meis Adası var. Harp Okulu öğrencisinin yüzme standardı 2 bin metre yani yüzerek giderler. 10 kilometrekarelik bir ada. Bu adaya 40 bin kilometrekarelik deniz yetki alanı istiyorlar. Buna 'hayır' dediğimiz zaman biz 'yayılmacı' oluyoruz. Bu eylem ve söylemlerle bir yere varamayacaklarını anlamalarını bekliyoruz. Biz diyalog yolunu, güven artırıcı önlemler çerçevesinde 4'üncü toplantının yapılması için onları Ankara'ya beklediğimizi söylüyoruz. Biz iki ülkenin halkları bu mevcut zenginliklerden yararlanmak suretiyle güven ve refah içinde yaşamlarını sürdürsünler istiyoruz fakat bu söylemlerimizin hiçbir zaman bir zafiyet olmadığını da anlamalarını bekliyoruz" diye konuştu. 'SİLAHLANMA YARIŞI DEĞİL GÖSTERİ'Son dönemde Yunanistan'daki silahlanma faaliyetlerine de değinen Akar, "Bu bir silahlanma yarışı değil, silahlanma gösterisi. Birtakım ülkelerin teşvik ve tahrikleriyle kendilerince silahlanmak suretiyle Türkiye'ye üstünlük sağlamaya çalışıyorlar. Bu beyhude bir gayrettir. Ayrıca NATO içinde müttefik olmakla beraber yeni ittifaklarla bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Bunların hepsinin yapay olduğunu söylüyoruz. Sonuç olarak ne yaparlarsa yapsınlar Türkiye Cumhuriyeti Devleti, TSK ülkemizin ve milletimizin hak alaka ve menfaatlerini korumak ve kollamakta azimli, kararlı ve buna muktedirdir. Bunu herkesin bilmesini istiyoruz" dedi. Bakan Akar, personelin özlük haklarına ilişkin ise "Subaylarımızın, astsubaylarımızın, sivil memurlarımızın, işçilerimizin, uzmanlarımızın hak, alaka ve menfaatleriyle ilgili ne varsa bütün çalışmaları yakinen takip ediyor, yapılması gereken ne varsa yapıyor, girişimlerimizi sürdürüyoruz" dedi.ORGENERAL GÜLER: EZBER BOZUCU BAŞARILAR ELDE EDİLDİGenelkurmay Başkanı Orgeneral Güler de TSK'nın vatan topraklarının güvenliği ve milletin huzuru için büyük kararlılıkla teröristle mücadele harekatını sürdürdüğünü vurgulayarak, "Devam eden koronavirüs salgınının yarattığı tüm zorluklara rağmen başta Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım olmak üzere Pençe harekatları ile Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı, Bahar Kalkanı harekatlarının yanı sıra 'Mavi Vatan'da, Ege ve Doğu Akdeniz'de ve hava sahamızda gayretli, özverili çalışmalar yapan kahraman personelimizin fedakarlıklarıyla ezber bozucu başarılar elde edilmiştir. Bu fedakarlıklar, tek güç kaynağımız olan asil milletimizin sevgi ve güvenine layık olduğumuzun en büyük ispatı olmuştur" diye konuştu.

Törende; 2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak, Donanma Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Genelkurmay 2'nci Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu ve Ege Ordusu Komutanı Orgeneral Ali Sivri, başarılarından dolayı 'TSK Üstün Hizmet Madalyası' ile ödüllendirildi. Madalyaları Milli Savunma Bakanı Akar tarafından verilirken, başarılı olan 68 personele de belgeleri TSK komuta kademesi ve bakan yardımcıları tarafından verildi.