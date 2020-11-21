Son dakika... Bakan Akar: ""(Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon çalışmaları) Bu çalışmaları bir tahrik olarak, gerilimi yükseltme nedeni olarak göstermek gerçekten...
21.11.2020 10:08
Son dakika gündem haberi... Bakan Akar: ""(Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon çalışmaları) Bu çalışmaları bir tahrik olarak, gerilimi yükseltme nedeni olarak göstermek gerçekten ahlaki değerlerle bağdaşmayacak bir olay"
Bakan Akar: ""( Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon çalışmaları) Bu çalışmaları bir tahrik olarak, gerilimi yükseltme nedeni olarak göstermek gerçekten ahlaki değerlerle bağdaşmayacak bir olay" - ANKARA
Doğu Akdeniz, Bakan, Güncel, Son Dakika
- Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika... Bakan Akar: ''(Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon çalışmaları) Bu çalışmaları bir tahrik olarak, gerilimi yükseltme nedeni olarak göstermek gerçekten... - Son Dakika
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