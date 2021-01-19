Son dakika haber: - Bakan Akar, Ikby Başbakanı Barzani ile Görüştü - Son Dakika

- Bakan Akar, IKBY Başbakanı Barzani ile görüştü

ERBİL - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani'nin görüşmesinde, Türkiye ile IKBY arasındaki ikili ilişkiler ile bölgede huzur, barış ve istikrarın sağlanması için işbirliğinin geliştirilmesi konuları ele alındı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile birlikte resmi ziyarette bulunduğu Irak'ta temaslarına devam ediyor. Bakan Akar, Bağdat temaslarının ardından Erbil ziyaretlerine başladı. Bakan Akar, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki temasları kapsamında bu sabah Erbil'de IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile görüştü.

IKBY Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Barzani'nin, Akar'ı Erbil'de kabul ettiği belirtildi. Görüşmede, Bağdat ve Erbil arasında imzalanan Sincar Anlaşması'nın uygulanmasının vurgulandığı bildirildi. Irak ve bölgedeki son gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Türkiye ile IKBY arasındaki ikili ilişkiler ve bölgede huzur, barış ve istikrarın sağlanması için işbirliğinin geliştirilmesi vurgulandı.

Bağdat ile Erbil arasındaki Sincar Anlaşması'nın uygulanması gerektiğinin altını çizen Akar ile Barzani, silahlı gruplar ve milislerin kentten çıkarılması ve göçmenlerin evlerine geri gönderilmesi gerektiğini vurguladı.