Milli Savunma Bakanı Akar, İtalya ve İngiltere Savunma Bakanları ile görüştü - Son Dakika
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Milli Savunma Bakanı Akar, İtalya ve İngiltere Savunma Bakanları ile görüştü

08.04.2022 18:15

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye, İtalya ve İngiltere savunma bakanlarının yapacağı üçlü toplantı öncesinde iki bakanla da ayrı ayrı görüştü.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye, İtalya ve İngiltere savunma bakanlarının yapacağı üçlü toplantı öncesinde iki bakanla da ayrı ayrı görüştü.

İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini ve İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenecek üçlü toplantıda bir araya gelecek. Toplantı öncesinde Bakan Akar önce İtalya Savunma Bakanı Guerini daha sonra İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile ayrı ayrı görüştü.

(Musa Erdoğan/ İHA)

Milli Savunma Bakanı Akar, İtalya ve İngiltere Savunma Bakanları ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Akar, İtalya ve İngiltere Savunma Bakanları ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Akar, İtalya ve İngiltere Savunma Bakanları ile görüştü

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Genel, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakanı Akar, İtalya ve İngiltere Savunma Bakanları ile görüştü - Son Dakika


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