Son dakika! Bakan Akar, İtalyan mevkidaşı ile bir araya geldi - Son Dakika

Son dakika! Bakan Akar, İtalyan mevkidaşı ile bir araya geldi

09.10.2020 15:44
Son dakika! Bakan Akar, İtalyan mevkidaşı ile bir araya geldi, System.String[]

Son dakika dünya haberine göre MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini ile bir araya geldi.

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini ile bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; İtalya'da bulunan Bakan Akar'ın ziyareti dolayısıyla askeri tören düzenlendi. Bakanlığa gelişinde Guerini tarafından kapıda karşılanan Akar, tören alanına geçti. Askeri bandonun iki ülke ulusal marşlarını çalmasının ardından Bakan Akar tören kıtasını selamladı. Tören sonrasında Akar ve Guerini önce baş başa görüştü, ardından heyetler arası görüşmelere başkanlık etti. Görüşmelerde, ikili ve bölgesel askeri ve güvenlik konularının yanı sıra Libya ve Doğu Akdeniz'deki son gelişmeler, Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarına yönelik harekatıyla  savunma sanayi iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Öte yandan görüşmelerde Akar tarafından; iki büyük Akdeniz ülkesi ve NATO müttefiki olan Türkiye ve İtalya arasındaki etkin iş birliğinin hem iki ülke hem de bölge için önem taşıdığı, Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz'deki sorunların uluslararası hukuk, iyi komşuluk ilişkileri ve diyalogla çözümünden yana olduğu, Türkiye'nin tüm olumlu ve adil yaklaşımlarına rağmen provokatif girişimlerin gerginliği tırmandırdığı ifade edildi.'ERMENİSTAN İŞGAL ETTİĞİ TOPRAKLARDAN ÇEKİLMELİ'

Ayrıca Akar, Türkiye ve Libya arasında 500 yıllık tarihi dostluk, kardeşlik bağlarının bulunduğu, Türkiye'nin bölgenin istikrar kazanması için elinden gayreti göstermeyi sürdüreceği, BMGK'nın ilgili kararları kapsamında istikrarlı, bağımsız ve egemen bir Libya'yı desteklediği, ateşkesin ve bölgede barış ve istikrarın sağlanabilmesi için Ermenistan'a verilen desteklerin kesilmesi ve Ermenistan'ın işgal ettiği topraklardan çekilmesinin önemi ifade edildi.


Hulusi Akar, Türkiye, İtalya, Bakan, Dünya, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Son dakika! Bakan Akar, İtalyan mevkidaşı ile bir araya geldi - Son Dakika Dünya

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