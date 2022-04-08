Son dakika haber | Bakan Akar, İtalyan ve İngiliz mevkidaşlarıyla İstanbul'da bir araya gelecek - Son Dakika
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Son dakika haber | Bakan Akar, İtalyan ve İngiliz mevkidaşlarıyla İstanbul'da bir araya gelecek

08.04.2022 11:15
Son dakika haber | Bakan Akar, İtalyan ve İngiliz mevkidaşlarıyla İstanbul'da bir araya gelecek

Son dakika haberler... Bakan Akar, İtalyan ve İngiliz mevkidaşlarıyla İstanbul'da bir araya gelecekMİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini ve İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile İstanbul'da düzenlenecek üçlü toplantıda bir araya gelecek.

Bakan Akar, İtalyan ve İngiliz mevkidaşlarıyla İstanbul'da bir araya gelecek

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini ve İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile İstanbul'da düzenlenecek üçlü toplantıda bir araya gelecek.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini ve İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Bakan Akar'ın ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenecek üçlü toplantıya katılacak. Ülkeler arasında savunma ve güvenlik alanındaki ilişkilerle bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunulacak toplantıda, Ukrayna bağlamındaki gelişmelerin de ele alınması bekleniyor.

ANKARA,


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İstanbul, İtalyan, England, İtalya, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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