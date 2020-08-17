Son dakika! Bakan Akar, Katar Başbakan Yardımcısı ve Libya Savunma Bakan Yardımcısı ile bir araya geldi - Son Dakika

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Libya ziyareti kapsamında Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye ve Libya Savunma Bakan Yardımcısı Selahaddin en-Nemruş ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Güvenlik, Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası kapsamında yapılan faaliyetleri yerinde incelemek üzere geldiği Libya'nın başkenti Trablus'ta temaslarını sürdürüyor. Akar ve Güler, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye ve Libya Savunma Bakan Yardımcısı Selahaddin en-Nemruş ile bir araya geldi.

(İHA)