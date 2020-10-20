Son Dakika | Bakan Akar: "Konuşalım, sorunları konuşarak çözelim. Fakat herhangi bir oldubittiye, zorlamaya, baskıya boğun eğemeyeceğimizi de herkesin görmüş,...
20.10.2020 15:14
Gelen son dakika haberine göre Bakan Akar: "Konuşalım, sorunları konuşarak çözelim. Fakat herhangi bir oldubittiye, zorlamaya, baskıya boğun eğemeyeceğimizi de herkesin görmüş, anlamış olması lazım"
Bakan Akar: "Konuşalım, sorunları konuşarak çözelim. Fakat herhangi bir oldubittiye, zorlamaya, baskıya boğun eğemeyeceğimizi de herkesin görmüş, anlamış olması lazım" - ANKARA
Bakan, 3. Sayfa, Son Dakika
- Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Son Dakika | Bakan Akar: 'Konuşalım, sorunları konuşarak çözelim. Fakat herhangi bir oldubittiye, zorlamaya, baskıya boğun eğemeyeceğimizi de herkesin görmüş,... - Son Dakika
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