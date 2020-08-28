MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid el-Meşri ile bir araya geldi.
Bakanlığın Twitter'daki hesabından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid el-Meşri ile bir araya geldi. Görüşmede Libya'daki son durum hakkında görüş alışverişinde bulunuldu" denildi.
Haber Yayın Tarihi: 28.08.2020 15:32 - Kaynak: DHA
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