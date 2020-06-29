Son dakika... Bakan Akar: "(Pençe-Kaplan Operasyonu) Hava hücum harekatıyla, planlanan bölgelere intikal edildi.
Son dakika habere göre Bakan Akar: "(Pençe-Kaplan Operasyonu) Hava hücum harekatıyla, planlanan bölgelere intikal edildi.
Bakan Akar: "(Pençe-Kaplan Operasyonu) Hava hücum harekatıyla, planlanan bölgelere intikal edildi. Bölgeleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor"
Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 15:23 Kaynak: AA
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