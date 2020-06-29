Son dakika... Bakan Akar: "(Pençe-Kaplan Operasyonu) Hava hücum harekatıyla, planlanan bölgelere intikal edildi. - Son Dakika

Son dakika... Bakan Akar: "(Pençe-Kaplan Operasyonu) Hava hücum harekatıyla, planlanan bölgelere intikal edildi.

Son dakika habere göre Bakan Akar: "(Pençe-Kaplan Operasyonu) Hava hücum harekatıyla, planlanan bölgelere intikal edildi.

Bakan Akar: "(Pençe-Kaplan Operasyonu) Hava hücum harekatıyla, planlanan bölgelere intikal edildi. Bölgeleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor"

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 15:23 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Bakan Akar: '(Pençe-Kaplan Operasyonu) Hava hücum harekatıyla, planlanan bölgelere intikal edildi. - Son Dakika

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