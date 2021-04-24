Son dakika: Bakan Akar, Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonlarına katılan birlik komutanlarına hitap etti

Son dakika haberler... Milli Savunma Bakanı Akar'ın Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi'nden Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonlarına katılan birlik komutanlarına hitap etmesi ANKARA - Milli Savunma Bakanı Akar, Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi'nden Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonlarına katılan...

Milli Savunma Bakanı Akar'ın Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi'nden Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonlarına katılan birlik komutanlarına hitap etmesi ANKARA - Milli Savunma Bakanı Akar, Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi'nden Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonlarına katılan birlik komutanlarına hitap etti. Akar: "Metina ve Avaşin-Basyan'daki terör hedeflerine yönelik dün saat 17.40'tan itibaren başlatılan operasyonlara devam edilmektedir."

Milli, Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Son dakika: Bakan Akar, Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonlarına katılan birlik komutanlarına hitap etti - Son Dakika

Son Dakika

Son Dakika: ABD Başkanı Biden, 1915 olayları için "Soykırım" dedi

Hande Erçel'in güzelliği karşısında mest olan Kerem Bürsin'den dikkat çeken yorum

Koordinatör bir bir anlattı! İllallah ettiren Akın Akınözü'nün yaptıkları yeni değilmiş

Thodex ve Vebitcoin'in ardından bir kripto skandalı daha! Bu kez Goldexco.in'e erişim sağlanamıyor

Fazla kilolarından kurtulan Miray Daner, bir deri bir kemik kaldı

Rol gereği bayılan usta oyuncu Demet Akbağ, sevenlerini korkuttu

Emine Ün, 9 yıllık eşi Tolga Karakaş ile boşanacaklarını duyurdu

Arıların saldırısı sonucu kanala düşen imamın cansız bedenini, insan zinciri oluşturarak buldular