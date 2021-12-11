Üye Girişi
Son dakika: Bakan Akar: Pençe Yıldırım Harekat bölgesinde 20 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Son dakika: Bakan Akar: Pençe Yıldırım Harekat bölgesinde 20 terörist etkisiz hale getirildi

11.12.2021 00:33
Son dakika: Bakan Akar: Pençe Yıldırım Harekat bölgesinde 20 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika gündem haberi: MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe Yıldırım Harekatı bölgesinde 3 askerin şehit olduğu teröristlerin saldırısına ilişkin, "Havadan ve karadan MİT ile koordineli şekilde başlattığımız operasyonlarla bu saldırıyı yapanlar da dahil dün 6, bugün 14 olmak üzere toplam 20 terörist etkisiz...

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe Yıldırım Harekatı bölgesinde 3 askerin şehit olduğu teröristlerin saldırısına ilişkin, "Havadan ve karadan MİT ile koordineli şekilde başlattığımız operasyonlarla bu saldırıyı yapanlar da dahil dün 6, bugün 14 olmak üzere toplam 20 terörist etkisiz hale getirilmiştir" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM Genel Kurulu'nda Bakanlığın 2022 yılı bütçesi üzerine konuştu. Bakan Akar, Pençe Yıldırım Harekatı bölgesinde 3 askerin şehit olduğu saldırıya ilişkin açıklamada bulundu. Akar, MİT ile ortaklaşa düzenlenen operasyon hakkında, "Havadan ve karadan MİT ile koordineli  şekilde başlattığımız operasyonlarla bu saldırıyı yapanlar da dahil dün 6, bugün 14 olmak üzere toplam 20 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Şehitlerimizin kanını hiçbir zaman yerde bırakmadık bırakmayacağız. Şehitlerimizin kanını hiçbir zaman yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Operasyonlarımız kararlılıkla en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

'IRAK'IN VE SURİYE'NİN KUZEYİNDE 2 BİN 619 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLMİŞTİR'Bakan Akar, terörle mücadelenin başta FETÖ, PKK/PYD- YPG ve DEAŞ olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı artan bir şiddet ve tempoda aralıksız devam ettiğini söyleyerek "24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar yurt içinde, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde toplam 33 bin 100, bu yılın başından itibaren ise 2 bin 619 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Öte yandan terör örgütü elebaşlarının açıklamalarından da PKK/PYD-YPG'ye verilen dış desteğin ve teşvikin de devam edeceği anlaşılmakta ve yine terör örgütü elebaşları tarafından YPG'nin PKK olduğu açıkça ifade edilmektedir. PKK ve onun Suriye kolu olan YPG'ye kim destek verirse versin, bunlar kimden destek alırlarsa alsınlar en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadele etmekte; 84 milyon vatandaşımızı, bu terör belasından kurtarmakta kararlıyız. Bu kararlılıkla Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe harekatları ile 'girilemez' denilen yerlere girilmiş, bölgede yıllarca teröristler tarafından kullanılan barınak, sığınak, depo ve sözde karargahlar kontrol altına alınmıştır. Mehmetçiğin nefesi, teröristlerin ensesindedir. Terör örgütünün elebaşları iki gece aynı yerde kalamamaktadır. Irak için de tehdit teşkil eden ve bölgedeki istikrara zarar veren terör örgütü ile mücadele, Irak'la koordineli ve yakın iş birliği içerisinde sürdürülmektedir" diye konuştu.'İŞLEMLERİN TAMAMI, ANAYASA VE KANUNLARA UYGUN'Bakan Akar, Tank Palet Fabrikası'nın işletme hakkının 25 yıllığına devredildiğini anımsatarak fabrikanın durumu ve faaliyetlerine ilişkin şunları söyledi: "Fabrikanın veya arsasının satışı asla söz konusu değildir. Fikri ve sınai mülkiyet hakları dahil olmak üzere, fabrikaya ait tüm varlıklar devlet mülkiyetindedir. Fabrikanın idamesine ve üretime yönelik tüm faaliyetler, Milli Savunma Bakanlığı denetiminde ve kontrolünde icra edilmektedir. İşletme hakkı devri sürecinde, fabrika personeli mağdur edilmemiş ve talepleri doğrultusunda Bakanlığımız şirketi ASFAT bünyesine alınmışlardır. Yapılan işlemlerin tamamı, Anayasa ve kanunlara uygun olarak gerçekleştirilmiş işletme devri hakkında Danıştay'a açılan 4 dava reddedilerek yapılan işlemlerin yasalara uygunluğu teyit edilmiştir. Fabrikada önceden olduğu gibi imalat, bakım, onarım ve yenileştirme işlemlerine aynen devam edilmektedir. Bu dönemde fabrikada, 6 adet Fırtına Obüsü ve 1 adet Altay Tankı prototipi BMC Savunma A.Ş. tarafından üretilmiştir. Altay Tankı güç grubu tedariki için yapılan ihracat lisansı başvurularından maalesef sonuç alınamamıştır. Savunma Sanayi Başkanlığı koordinesinde diğer ülkelerden güç grubu tedariki çalışmaları ile yerli güç grubunun üretilmesine yönelik faaliyetler devam etmektedir."'TÜRKİYE BAŞKA SEÇENEKLERİ DEĞERLENDİRMEK DURUMUNDA KALACAKTIR'Bakan Akar, savunma sanayi alanında, dışa olan bağımlılığı azaltmak amacıyla çalışmaların tüm hızıyla devam ederken, bazı silah, mühimmat, araç gereç ve malzeme ihtiyaçlarının yurt dışından tedarik çalışmaların zaruri olarak sürdürüldüğünü söyledi. Akar, açıklamasına şöyle devam etti:

"Ancak bazı müttefik ülkeler talep ettiğimiz silah sistemlerini, çeşitli bahanelerle ülkemize satmaktan imtina etmektedirler. Bilindiği üzere, ülkemizin Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi ihtiyacını karşılamak üzere yaptığımız birçok girişime rağmen NATO üyesi ülkelerden bu sistemlerin tedariki mümkün olmamıştır. Bu nedenle S-400 Sistemi bir tercih olarak değil, bir zorunluluk olarak alınmıştır. İhtiyaç duyulması halinde, bu sistemin kullanılmasına yönelik tüm hazırlıklarımız planlandığı şekilde devam etmektedir.  F-35 projesine gelince tüm sorumluluklarımızı yerine getirmemize rağmen, S-400 alımları bahane edilerek, F-35 tedarikimiz engellenmiştir. Türk ve ABD heyetleri 27 Ekim 2021 tarihinde Ankara'da bir araya gelmiş, F-35 harcamalarımızın geri ödenmesine yönelik görüş ve taleplerimiz ABD'ye iletilmiş, konu ile ilgili müzakerelerde bulunmak üzere 2022 yılı başında ABD'de bir araya gelinmek üzere mutabık kalınmıştır. Bunun yanı sıra F-16 tedariki ve mevcut F-16 savaş uçaklarımızın modernize edilmesi için resmi talebimiz, yabancı askeri satışlar çerçevesinde ABD'ye iletilmiştir. ABD yönetiminin konuya olumlu yaklaşacağını düşünüyoruz. Süreci ve gelişmeleri yakından takip ediyoruz. ABD'nin tavrının olumsuz olması durumunda Türkiye, içinde bulunduğu tehdit ortamında, güvenliğini sağlayabilmek için zorunlu ve tabii olarak başka seçenekleri değerlendirmek durumunda kalacaktır."


Pençe Operasyonları, Hulusi Akar, Şehit, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika: Bakan Akar: Pençe Yıldırım Harekat bölgesinde 20 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Sergen Yalçın'ın veda konuşmasında futbolcular gözyaşlarına güçlükle hakim oldu 22:59 Sergen Yalçın'ın veda konuşmasında futbolcular gözyaşlarına güçlükle hakim oldu
Merkez Bankası'nın üçüncü dolar müdahalesinin miktarı kesinleşti 21:36 Merkez Bankası'nın üçüncü dolar müdahalesinin miktarı kesinleşti Bahçeli'den, Bakan Soylu'ya 18:36 Bahçeli'den, Bakan Soylu'ya "Çakal" diyen CHP'li Özgür Özel'e sert tepki: Soysuzluk ve terör sevici Çanakkale'de Ali Babacan'a protesto: Hakkımı helal etmiyorum 17:13 Çanakkale'de Ali Babacan'a protesto: Hakkımı helal etmiyorum Dolar ve Euro'dan sonra en çok kazandıran yatırım aracı otomobil oldu 16:05 Dolar ve Euro'dan sonra en çok kazandıran yatırım aracı otomobil oldu Şaşkınlık yaratan kurnazlık: Hacizli araçların parçalarını söküp 'şüpheli' olarak ihbar ediyorlar 14:58 Şaşkınlık yaratan kurnazlık: Hacizli araçların parçalarını söküp 'şüpheli' olarak ihbar ediyorlar Orman yakarken suçüstü yakalanmıştı! Isınmak için yaktığını söyledi 13:06 Orman yakarken suçüstü yakalanmıştı! Isınmak için yaktığını söyledi İmamoğlu'ndan Bakan Soylu'ya çok ağır sözler: İçişleri bakanlığımız tehlike altındadır 13:04 İmamoğlu'ndan Bakan Soylu'ya çok ağır sözler: İçişleri bakanlığımız tehlike altındadır

Son Dakika Haberleri
00:48 TBMM Başkanvekili Celal Adan'ı vekillerin tartışması çıldırttı: Çıkın dışarı, zemin müsait
00:38 Mehmet Metiner acı haberi canlı yayında verdi
00:37 Cristiano Ronaldo'nun Real Madrid iddiası ses getirdi
00:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını yere atarak hakaret eden kişi gözaltına alındı
23:49 Andre Villas-Boas Beşiktaş'ın teklifini reddetti
23:48 Avrupa Ligi'nde grup etabının en iyi 11'inde bizden de iki isim var
23:28 2 günde 20 terörist etkisiz hale getirildi
23:14 Lübnan'da Filistinli mültecilerin bulunduğu kampın yakınlarında patlama yaşandı
23:14 Fenerbahçe, Henry Onyekuru için harekete geçti
22:59 Bakan Gül, Meclis kürsüsünden açıkladı: Mahkemeye gitmeden tazminat hakkı geliyor
Mehmet Metiner acı haberi canlı yayında verdi Mehmet Metiner acı haberi canlı yayında verdi         
00:38
Teknik Direktör Brendan Rogers'ın Konferans Ligi'nden haberi yok Teknik Direktör Brendan Rogers'ın Konferans Ligi'nden haberi yok         
22:09
İzmir'de 7 lise öğrencisini taciz ettiği öne sürülen öğretmen görevden alındı İzmir'de 7 lise öğrencisini taciz ettiği öne sürülen öğretmen görevden alındı         
18:42
CHP'li Engin Altay'dan açıklamalar: HDP içinde PKK ile ilişkili insanlar olabilir, partiyi terörist yapmaz CHP'li Engin Altay'dan açıklamalar: HDP içinde PKK ile ilişkili insanlar olabilir, partiyi terörist yapmaz         
17:53
Dünyada gündem olan araştırma! Kan grubu A ve B olanların koronavirüse yakalanma riski çok daha fazla Dünyada gündem olan araştırma! Kan grubu A ve B olanların koronavirüse yakalanma riski çok daha fazla         
16:31
Eşinin askerlik arkadaşıyla kaçan kadın konuştu: O yanımdaysa sürünmeye hazırım Eşinin askerlik arkadaşıyla kaçan kadın konuştu: O yanımdaysa sürünmeye hazırım         
15:34
Emekli fotoğrafçı 'ölümsüzlük mantarı' buldu Emekli fotoğrafçı 'ölümsüzlük mantarı' buldu         
13:08
Türk-İş'ten asgari ücret zammına ilişkin "kırmızı çizgi"li rakam vurgusu: 4 bin lira Türk-İş'ten asgari ücret zammına ilişkin "kırmızı çizgi"li rakam vurgusu: 4 bin lira         
13:04
Türkiye'deki mülteci sayısını açıklayan Erdoğan'dan tüm dünyaya mesaj: Türkiye yeni bir yükü kaldıramaz Türkiye'deki mülteci sayısını açıklayan Erdoğan'dan tüm dünyaya mesaj: Türkiye yeni bir yükü kaldıramaz         
12:21
Tatyana Bakalchuk hamilelik izninde kurduğu e-ticaret platformuyla zenginler listesinde zirveye tırmanıyor Tatyana Bakalchuk hamilelik izninde kurduğu e-ticaret platformuyla zenginler listesinde zirveye tırmanıyor         
11:31
İhaleden araba aldı muayeneye götürdüğünde dünyası başına yıkıldı İhaleden araba aldı muayeneye götürdüğünde dünyası başına yıkıldı         
11:13
TİSK ilk defa asgari ücret zammı için rakam verdi: 3.500 TL'nin üzerine çıkmak için çalışıyoruz TİSK ilk defa asgari ücret zammı için rakam verdi: 3.500 TL'nin üzerine çıkmak için çalışıyoruz         
11:10
Ünlü oyuncu Pelin Öztekin, Melis Sezen'in sözlerini tiye aldı: Mikrofonu tutuyorum çünkü elimde Ünlü oyuncu Pelin Öztekin, Melis Sezen'in sözlerini tiye aldı: Mikrofonu tutuyorum çünkü elimde         
11:02
Mehmet Ali Erbil'e sandalyeli saldırı! Alkolün dozunu kaçıran hayranı yaptı Mehmet Ali Erbil'e sandalyeli saldırı! Alkolün dozunu kaçıran hayranı yaptı         
09:53
Yılmaz Morgül, Alzheimer hastası annesinden bahsederken gözyaşlarını tutamadı Yılmaz Morgül, Alzheimer hastası annesinden bahsederken gözyaşlarını tutamadı         
09:36
Meksika'da göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 53 kişi öldü, 54 kişi yaralandı Meksika'da göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 53 kişi öldü, 54 kişi yaralandı         
08:50
5 ülke, Kafkasya'da istikrar ve barışın sağlanması için bir araya geliyor 5 ülke, Kafkasya'da istikrar ve barışın sağlanması için bir araya geliyor         
07:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2021 01:01:50. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika: Bakan Akar: Pençe Yıldırım Harekat bölgesinde 20 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement