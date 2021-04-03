Son dakika... Bakan Akar: PKK sonunun geldiğini biliyor - Son Dakika

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, teröristlerin büyük korku içinde olduğunu, korkunun bütün dağları sardığını, bunun istihbarat raporlarına yansıdığını söyledi. Akar, "Mehmetçiğin nefesini enselerinde hissediyorlar. İnşallah korktukları başlarına gelecek. Terör örgütü PKK, sonunun geldiğini biliyor" dedi.

Bakan Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı Harekat Merkezi'nde sınır hattında ve ötesinde görev yapan birlik komutanlarıyla video konferans yöntemi ile toplantı yaptı.