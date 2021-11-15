Bakan Akar, Rus mevkidaşı Şoygu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi - Son Dakika

Bakan Akar, Rus mevkidaşı Şoygu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi
15.11.2021 16:44
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan konuşmanın detayları hakkında yapılan açıklamada, "Görüşmede başta Suriye'deki son durum olmak üzere ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu" denildi.
(Utku Şimşek/İHA)
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