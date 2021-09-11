Üye Girişi
Son dakika: Bakan Akar, sınır hattında komutanlarla bir araya geldi (2) - Son Dakika

Son dakika: Bakan Akar, sınır hattında komutanlarla bir araya geldi (2)

11.09.2021 17:53
Son dakika: Bakan Akar, sınır hattında komutanlarla bir araya geldi (2), System.String[]

Son dakika haberlerine göre BAKAN AKAR: ŞEHİTLERİMİZİN KANLARI YERDE KALMADI, KALMAYACAKMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile sınır hattı ve sınır ötesinde görevli birliklerin komutanlarıyla Suriye hududunun...

BAKAN AKAR: ŞEHİTLERİMİZİN KANLARI YERDE KALMADI, KALMAYACAK

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile sınır hattı ve sınır ötesinde görevli birliklerin komutanlarıyla Suriye hududunun sıfır noktasında toplantı yaptı. 6'ncı Kolordu Komutanlığı Bahar Kalkanı Harekat Bölgesi Sektör Komutanlığı'ndaki toplantıda Akar, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki saldırıda şehit olan 2 askerle birlikte tüm şehitlere rahmet, gazilere şifa diledi. Saldırıda yaralanan askerlerin sağlık durumunun iyi olduğunu, 1'inin ise ameliyatının sonucunu beklediklerini kaydeden Akar, "Aldığımız bilgilerde görüyoruz ki oradaki arkadaşlarımız her türlü tedbirleri almışlar. Her türlü olasılığa, ihtimale karşı personeliyle silahıyla aracı gereciyle tüm hareket tarzlarını uygulamışlar. Haince, alçakça bir saldırı sonucu arkadaşlarımız şehit oldu. Şehitlerimizin kanları yerde kalmadı, kalmayacak. Buradaki mücadele devam edecek. Mücadeleyi sabırla azimle ve kararlılıkla sürdüreceğiz. Bu mücadelede sona gelmeden 'Bir şey bitti' diyemeyiz. Daha önce yaptıklarımızın anlam kazanabilmesi için mücadelemizin sonuna kadar gitmesi lazım. Buradaki emeklerin boşa gitmemesi için çalışmayı sürdürüyoruz. Şehitlerimizin kanlarının boşa akmadığını da göstermek için verilen vazifeyi mutlaka başarmamız lazım" dedi.

'ASLA SÖZ KONUSU OLAMAZ'Suriye'nin kuzeyindeki gelişmelere Türkiye'nin seyirci kalmadığını, hudutlarının, vatandaşlarının güvenliği için Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı harekatlarının yapıldığını hatırlatan Akar, "Hudutlarımızın güneyinde adı ister 'terör koridoru' ister başka bir şey olsun herhangi bir oluşuma müsaade etmemiz asla söz konusu olamaz. Mehmetçik eğer bu terör koridorunu parçalamasaydı bu günlerde çok daha yoğun, kapsamlı, derin farklı problemlerle uğraşıyor olurduk. Bunun kıymetinin çok iyi anlaşılması gerekir" diye konuştu.'YENİ BİR GÖÇ DALGASINA TAHAMMÜLÜMÜZ YOK'Bahar Kalkanı Harekatı sonrası İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki faaliyetlere de değinen Bakan Akar, "Rusya Federasyonu ile yaptığımız görüşmeler sonrasında imzalanan mutabakatlar var. Biz bu mutabakatlara uyuyoruz. Sorumluluklarımızı yerine getirdik, getirmeye devam ediyoruz. Muhataplarımızın da bu mutabakatlara, buradaki sorumluluklarına uymalarını bekliyoruz. Buradaki ateşkesin sürmesi, istikrarın bir an önce sağlanması, bölgenin güvenli bir hale gelmesi ve özellikle oradaki Suriyelilerin rahat ve güven içinde yaşayabilmelerine yönelik ortamın sağlanması lazım. Bu oradaki insanların güvenliği ve huzuru için önemli olduğu kadar herhangi bir şekilde yeni bir göç dalgasının meydana gelmemesi için de önemli. Bizim Türkiye olarak yeni bir göç dalgasına tahammülümüz yok. Göçün önlenmesi için elimizden gelen gayreti göstermemiz lazım. Bunun da temelinde bölgenin güvenli, istikrarlı hale gelmesi yatıyor. Buna gayret gösteriyoruz" dedi. '1926 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ'Bakan Akar, "Bu yılın başından itibaren yurt içi, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki operasyonlarda 1926 terörist etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz artan bir şiddet, tempo ve taarruzi bir ruhla devam edecek. İnşallah Mehmetçik en son teröristi etkisiz hale getirerek terör belasından milletimizi kurtaracak ve hudutların güvenliğini sağlayacak. Söz konusu faaliyetler Irak ve Suriye'nin sınırlarına ve egemenlik haklarına saygılı şekilde gerçekleştiriliyor. Bizim tek hedefimiz teröristler. Teröristlere karşı mücadele ediyoruz. Terörist neredeyse hedefimiz de orasıdır. Teröristler, Mehmetçiğin nefesini enselerinde hissediyor" diye konuştu.'HUDUT NAMUSTUR'Hudut güvenliğine yönelik faaliyetlere de değinen Bakan Akar, şunları kaydetti: "Hudut namustur. Çok açık ve net. Bu konuda Mehmetçik büyük emek harcıyor. Bunu çok yakından görüyoruz. Gece-gündüz, yağmur-çamur, yaz-kış demeden büyük emek harcıyor, ter döküyor, gerektiği yerde hayatını, canını ortaya koyuyor. Yapılan bu mücadele son derece saygıdeğer ve anlamlıdır. Herkesten beklentimiz bu mücadeleye saygı göstermeleridir. Mehmetçik bu konuda elinden geleni yapıyor, bundan sonra da yapmaya devam edecek."Toplantının sonunda Akar'ın talimatlar verdiği bütün birlik komutanları, "Verilecek tüm görevlere hazırız" dedi.

Bakan Akar ve komutanlar, toplantının ardından Harekat Merkezi'ne geçerek, sahadaki son duruma ilişkin bilgi aldı.


Son dakika: Bakan Akar, sınır hattında komutanlarla bir araya geldi (2)
Son dakika: Bakan Akar, sınır hattında komutanlarla bir araya geldi (2)
Son dakika: Bakan Akar, sınır hattında komutanlarla bir araya geldi (2)
Son dakika: Bakan Akar, sınır hattında komutanlarla bir araya geldi (2)

Genelkurmay Başkanı, Yevgeniy Ziniçev, Hulusi Akar, Suriye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika: Bakan Akar, sınır hattında komutanlarla bir araya geldi (2) - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

İkinci çocuğunu kucağına almasına kısa süre kalan Bengü'den yeni hamilelik pozları 18:01 İkinci çocuğunu kucağına almasına kısa süre kalan Bengü'den yeni hamilelik pozları Beton mikserinin çarptığı evin balkonunda oturan kadın öldü 17:39 Beton mikserinin çarptığı evin balkonunda oturan kadın öldü Taliban Sözcüsü Suheyl Şahin'den Haberler.com'a özel açıklamalar: Türk halkının dualarını ve desteğini bekliyoruz 17:35 Taliban Sözcüsü Suheyl Şahin'den Haberler.com'a özel açıklamalar: Türk halkının dualarını ve desteğini bekliyoruz
Son Dakika: Hamit Altıntop, A Milli Futbol Takımı Sorumlusu oldu 17:33 Son Dakika: Hamit Altıntop, A Milli Futbol Takımı Sorumlusu oldu Aşı karşıtları İstanbul'da bir araya geldi! Maskesiz kalabalık büyük endişe yarattı 16:55 Aşı karşıtları İstanbul'da bir araya geldi! Maskesiz kalabalık büyük endişe yarattı Alaçatı'daki lüks projenin kaçak bölümleri yıkılacak, içeride Mesut Özil ve Acun Ilıcalı'nın da villası var 16:50 Alaçatı'daki lüks projenin kaçak bölümleri yıkılacak, içeride Mesut Özil ve Acun Ilıcalı'nın da villası var
Otel odasında ölü bulunan kadının sevgilisi, çalışanlardan böyle yardım istedi: Uyanmıyor, vücudu mosmor 15:42 Otel odasında ölü bulunan kadının sevgilisi, çalışanlardan böyle yardım istedi: Uyanmıyor, vücudu mosmor İmamoğlu, bozulan otobüslerle ilgili suskunluğunu bozdu! Top şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'da 15:18 İmamoğlu, bozulan otobüslerle ilgili suskunluğunu bozdu! Top şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'da

Son Dakika Haberleri
18:12 50 yaşında olan, Rosalinda ve Marimar'ın yıldızı Thalia, adeta yıllara meydan okuyor
18:01 İkinci çocuğunu kucağına almasına kısa süre kalan Bengü'den yeni hamilelik pozları
17:48 Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Sinan Gümüş uzun süren sessizliğini bozdu! Paylaşımına taraftardan tepki yağıyor
17:37 Akşener'in İmamoğlu için yaptığı "Fatih Sultan Mehmet" benzetmesine Bahçeli sessiz kalmadı
17:35 20 çocuğun karıştığı küfürleşme kavgası kanlı bitti! 1 yaralı, 3 gözaltı var
17:34 Taliban Sözcüsü Suheyl Şahin'den Haberler.com'a özel açıklamalar: Türk halkının dualarını ve desteğini bekliyoruz
17:33 WhatsApp'tan "Kara liste" güncellemesi geldi! Çok eleştirilen son görülme özelliği farklı bir hal kazanıyor
17:32 Son Dakika: Hamit Altıntop, A Milli Futbol Takımı Sorumlusu oldu
16:58 Son dakika! Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem
16:52 Galatasaray'ın başı sakatlıklarla dertte! Trabzon ve Lazio maçı öncesi moral bozan 3 problem
50 yaşında olan, Rosalinda ve Marimar'ın yıldızı Thalia, adeta yıllara meydan okuyor 50 yaşında olan, Rosalinda ve Marimar'ın yıldızı Thalia, adeta yıllara meydan okuyor         
18:12
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Sinan Gümüş uzun süren sessizliğini bozdu! Paylaşımına taraftardan tepki yağıyor Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Sinan Gümüş uzun süren sessizliğini bozdu! Paylaşımına taraftardan tepki yağıyor         
17:49
20 çocuğun karıştığı küfürleşme kavgası kanlı bitti! 1 yaralı, 3 gözaltı var 20 çocuğun karıştığı küfürleşme kavgası kanlı bitti! 1 yaralı, 3 gözaltı var         
17:36
WhatsApp'tan WhatsApp'tan "Kara liste" güncellemesi geldi! Çok eleştirilen son görülme özelliği farklı bir hal kazanıyor         
17:34
İstavritin kilo fiyatı 30 liradan, 5 liraya düştü, vatandaş kasayla alıp depoladı İstavritin kilo fiyatı 30 liradan, 5 liraya düştü, vatandaş kasayla alıp depoladı         
17:03
Erdoğan, Bush'la yaşadığı anısını anlattı: İHA'yı bize 2 günlüğüne verip geri aldılar Erdoğan, Bush'la yaşadığı anısını anlattı: İHA'yı bize 2 günlüğüne verip geri aldılar         
16:54
Meksika'da korkunç doğa olayı! Yamaçtan kopan dev kayalar evlerin üzerine düştü: 1 ölü, 10 kayıp Meksika'da korkunç doğa olayı! Yamaçtan kopan dev kayalar evlerin üzerine düştü: 1 ölü, 10 kayıp         
15:44
Sevgilisi tarafından başka bir kadınla basılan adam ilginç bir plan yaptı! Anbean kamerada Sevgilisi tarafından başka bir kadınla basılan adam ilginç bir plan yaptı! Anbean kamerada         
15:40
Otelde kalan kadın, görevlinin odasına girip bacaklarına dokunarak kendisini tatmin ettiğini iddia etti Otelde kalan kadın, görevlinin odasına girip bacaklarına dokunarak kendisini tatmin ettiğini iddia etti         
15:17
Bilecik'te 6 milyar dolarlık altın madeni keşfedilmişti! Üretim tarihi 2022 olarak belirlendi Bilecik'te 6 milyar dolarlık altın madeni keşfedilmişti! Üretim tarihi 2022 olarak belirlendi         
14:54
Falaka görüntüleri ortaya çıkan kargo çalışanının eşi konuştu: Zaman zaman beni de yatırdı, diğer kadınlardan haberim yoktu Falaka görüntüleri ortaya çıkan kargo çalışanının eşi konuştu: Zaman zaman beni de yatırdı, diğer kadınlardan haberim yoktu         
14:26
Erdoğan 350 milyon liralık tesisin açılışını yaptı Kahramanmaraş'ın 'altın çağı'nı başlıyor Erdoğan 350 milyon liralık tesisin açılışını yaptı Kahramanmaraş'ın 'altın çağı'nı başlıyor         
14:13
Dürümcü Emmi'nin sahibi Dürümcü Emmi'nin sahibi "8 bin 400 liraya çalışacak eleman bulamıyorum" demişti, gerçek çok başkaymış         
13:59
Son Dakika! Bakan Koca, vaka yoğunluğu en çok artan 10 ilimizi açıkladı: Bu şehirlerden birindeyseniz daha dikkatli olun Son Dakika! Bakan Koca, vaka yoğunluğu en çok artan 10 ilimizi açıkladı: Bu şehirlerden birindeyseniz daha dikkatli olun         
13:22
Cristiano Ronaldo 6 senedir bu hastalıkla mücadele ediyormuş! 'Tedavisi olmayan hastalık' teşhisi, kariyerini ve hayatını risk altına soktu Cristiano Ronaldo 6 senedir bu hastalıkla mücadele ediyormuş! 'Tedavisi olmayan hastalık' teşhisi, kariyerini ve hayatını risk altına soktu         
13:19
Şilan Topal, karakolda kaş göz hareketleriyle polislere zorla tutulduğunu işaret etti Şilan Topal, karakolda kaş göz hareketleriyle polislere zorla tutulduğunu işaret etti         
10:49
Oyuncu İrem Sak, yeni bir aşka yelken açtı! Şanslı isim, kendisinden 11 yaş küçük basketbolcu Furkan Korkmaz Oyuncu İrem Sak, yeni bir aşka yelken açtı! Şanslı isim, kendisinden 11 yaş küçük basketbolcu Furkan Korkmaz         
09:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2021 18:24:53. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika: Bakan Akar, sınır hattında komutanlarla bir araya geldi (2) - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement