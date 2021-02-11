Son dakika haber: Bakan Akar: Teröristlerin barınaklarını, sığınaklarını başlarına yıktık (2) - Son Dakika
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Son dakika haber: Bakan Akar: Teröristlerin barınaklarını, sığınaklarını başlarına yıktık (2)

Son dakika haber: Bakan Akar: Teröristlerin barınaklarını, sığınaklarını başlarına yıktık (2)

11.02.2021 23:05

Son dakika gündem haberi: SEÇKİN GÖZLEMCİ GÜNÜ TAMAMLANDIMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov beraberlerinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz...

SEÇKİN GÖZLEMCİ GÜNÜ TAMAMLANDI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov beraberlerinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal'ın katıldığı Kış- 2021 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü tamamlandı. Hedeflerin tam isabetle vurulmasının ardından sona eren Seçkin Gözlemci Günü'nün sonunda hatıra fotoğrafı çekildi.

Hatıra fotoğrafı sonrasında ise Bakanlar Akar ve Hasanov tatbikata katılan personelle bir araya geldi. Bakanlar Akar ve Hasanov, başarılı geçen tatbikattan dolayı personeli kutlayıp, üstün başarı gösteren personele hediye de verdi.

Görüntü dökümü

- Tatbikattan görüntü

Bakan Akar'ın konuşması

Genel ve detay

Haber: ANKARA,


Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Son dakika haber: Bakan Akar: Teröristlerin barınaklarını, sığınaklarını başlarına yıktık (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber: Bakan Akar: Teröristlerin barınaklarını, sığınaklarını başlarına yıktık (2) - Son Dakika
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