Son dakika... Bakan Akar ve TSK komuta kademesi İzmir'de - Son Dakika

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi, Foça Kaymakamlığını ziyaret etti.

Bakan Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanlığı'nda Eğitim Yılı Başlangıç Töreni'ne katıldı.

Akar ve TSK komuta kademesi, tören öncesinde düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü dolayısıyla Foça Kaymakamlığını ziyaret ederek, Kaymakam Ali Çetin ile görüştü.