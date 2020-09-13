Son dakika... Bakan Akar ve TSK komuta kademesi Kaş'ta - Son Dakika

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi, Kaş'ta Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker'i anma törenine katıldı.

Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Kaş'a geldi.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar ve komutanlar, Kaş Kaymakamlığını ziyaret etti.

Kaymakam Şaban Arda Yazıcı ile görüşen Akar ve TSK komuta kademesi, daha sonra Hükümet Caddesi'nden yürüyerek Cumhuriyet Meydanı'na indi.

Burada Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker'i anma törenine katılan Akar ve komutanlara vatandaşlar yoğun sevgi gösterilerinde bulundu.

Akar ve komutanlar, daha sonra Kaş Deniz Gözetleme Karakol Komutanlığını ziyaret ederek personelle bir araya geldi.