Son dakika: Bakan Albayrak: Çiftçimize 600 milyon TL destek sağladık - Son Dakika

Son dakika: Bakan Albayrak: Çiftçimize 600 milyon TL destek sağladık

03.11.2020 13:25
Son dakika: Bakan Albayrak: Çiftçimize 600 milyon TL destek sağladık, System.String[]

Son dakika haberi... HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkşeker aracılığıyla çiftçilere 600 milyon TL destek sağladıklarını belirterek, "Üretime dayalı milli ekonomi politikamızla üreticilerimizin yanındayız" dedi.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkşeker aracılığıyla çiftçilere 600 milyon TL destek sağladıklarını belirterek, "Üretime dayalı milli Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi politikamızla üreticilerimizin yanındayız" dedi.

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Asırlık kurumlarımızla üreticimizi destekliyoruz. Türkşeker aracılığıyla hububat, bakliyat, domates, patates ve sera ürünleri başta olmak üzere birçok tarımsal üründe çiftçimize 600 milyon TL destek sağladık. Üretime dayalı milli ekonomi politikamızla üreticilerimizin yanındayız" ifadesini kullandı.

Bakan Albayrak'ın paylaştığı görselde ise, 2020 yılı toplam destek tutarının 1 milyar 800 milyon TL'ye ulaştığı bilgisi yer aldı.

Son dakika: Bakan Albayrak: Çiftçimize 600 milyon TL destek sağladık

Berat Albayrak, Türk Lirası, Ekonomi, Milli, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika: Bakan Albayrak: Çiftçimize 600 milyon TL destek sağladık - Son Dakika Ekonomi


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