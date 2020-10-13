Son dakika! Bakan Albayrak sanayi üretimindeki artışı değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak , Sanayi Üretim Endeksi'nde ağustos ayındaki yıllık yüzde 10,4 artışla Türkiye 'nin OECD'de 1'inci, dünyada 2'nci sırada olduğunu bildirdi.

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