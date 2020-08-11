Son Dakika: Bakan Albayrak'tan 'Eren Bülbül' paylaşımı - Son Dakika

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, PKK'lı teröristlerce 3 yıl önce şehit edilen Eren Bülbül için "Bugün milyonlarla birlikte söylüyoruz: İyi ki varsın Eren" mesajını paylaştı.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Trabzon'un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017'de PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine yerlerini gösterirken açılan ateşte şehit olan Eren Bülbül için Twitter'daki hesabından paylaşımda bulundu. Bakan Albayrak, mesajında, "Eren Bülbül'ü ve onu korumak için canını ortaya koyan Astsubay Ferhat Gedik'i şehit oluşlarının 3'üncü yılında rahmetle anıyorum. Bugün milyonlarla birlikte söylüyoruz: İyi ki varsın Eren" dedi.