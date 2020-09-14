HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Suriye'nin kuzeyinde seyir halindeki Türk Kızılay aracına düzenlenen silahlı saldırıyı kınadı.

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Suriye'de yardım çalışmaları esnasında Kızılay aracına yapılan silahlı saldırı sonucu şehit olan kardeşimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza da şifa diliyorum. Mazlum coğrafyalardaki iyilik neferlerimize saldıran eli kanlı katilleri kınıyorum. Milletimizin başı sağ olsun" ifadesini kullandı.