Son dakika! Bakan Albayrak: "Türkiye, hane halkı ve kamu borçluluğu gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere...
Son dakika haberine göre Bakan Albayrak: "Türkiye, hane halkı ve kamu borçluluğu gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere kıyasla çok daha iyi durumdadır.
Bakan Albayrak: " Türkiye, hane halkı ve kamu borçluluğu gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere kıyasla çok daha iyi durumdadır. Türkiye ekonomisi, dünden bugüne nasıl direncini koruyarak nice badirelere göğüs gerdiyse bu küresel krizden de daha da güçlenerek çıkacaktır." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 17.08.2020 16:41
Kaynak: İHA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika! Bakan Albayrak: 'Türkiye, hane halkı ve kamu borçluluğu gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere... - Son Dakika Ekonomi
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