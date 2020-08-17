Son dakika! Bakan Albayrak: "Türkiye, hane halkı ve kamu borçluluğu gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere...

Bakan Albayrak: " Türkiye, hane halkı ve kamu borçluluğu gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere kıyasla çok daha iyi durumdadır. Türkiye ekonomisi, dünden bugüne nasıl direncini koruyarak nice badirelere göğüs gerdiyse bu küresel krizden de daha da güçlenerek çıkacaktır." - ANKARA