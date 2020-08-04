HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Satın Alma Yöneticileri Endeksi'nin Temmuz ayında 56,9 seviyesinde gerçekleştiğini, böylece yılın ikinci yarısına ilişkin pozitif beklentilerin güçlendiğini açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Ekonomik büyümenin öncü göstergesi olan Türkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) Temmuz ayında 56,9 seviyesinde gerçekleşti. Bu tarihi bir dönüm noktası: Şubat 2011'den bu yana en yüksek seviye. Böylece yılın ikinci yarısına ilişkin pozitif beklentilerimiz güçleniyor" dedi.

ANKARA,