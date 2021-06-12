Bakan Bilgin'den mevsimlik tarım işçilerine ziyaret

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 'Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü' kapsamında Ankara'nın Polatlı ilçesinde mevsimlik tarım işçilerini ziyaret etti. Bilgin, "Çocukların korunması, çocukların geliştirilmesi, çalışan çocuklar sorunun önlenmesi, çocuk emeğinin kullanılması ve istismar edilmesi ile mücadele bizim bir görevimiz" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, mevsimlik tarım işçileri ve ailelerinin çalışma ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi amacıyla Bakanlık tarafından 'Mevsimlik Tarım İşçileri Projesi'nin (METİP) yürütüldüğü Polatlı'da Sarıoba Mahallesi'nde tarım işçilerinin kaldığı alanı ziyaret etti. Yaklaşık bin kişi kapasiteli METİP yerleşkesine ziyarette Bakan Bilgin'e, Birleşmiş Milletler (BM) Mukim Koordinatörü Alvaro Rodriguez, UNICEF Türkiye Temsilcisi Regina de Dominicis, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Temsilcisi Numan Özcan, AB Türkiye Delegasyonu Birinci Müsteşarı Angel Gutierrez Hidalgo da eşlik etti. Bakan Bilgin, heyetle birlikte mevsimlik tarım işçileri ve ailelerinin yaşadığı alanlar ile okul ve okul öncesi çağda bulunan çocukların bakım, eğitim ve sosyal etkinliklerinin gerçekleştirildiği alanları inceledi, bilgi aldı. Ayrıca işçiler ve ailelerine sunulan sağlık ve diğer kamu hizmetleri hakkında da Bilgin'e bilgi verildi.

'ÇOK ÖNEMLİ BİR SOSYAL HİZMET'

Basın mensuplarına açıklama yapan Bakan Bilgin, "Bu hizmet çok önemli bir sosyal hizmettir. Çalışanların aileleriyle, çocuklarıyla ile birlikte eğitim, sağlık ve bütün sosyal ihtiyaçlarının karşılanması konusunda ILO ve ILO'nun bu faaliyetini destekleyen biz Çalışma Bakanlığı, AB ülkelerinin değerli büyükelçiliği temsilcileri buradalar; onlara teşekkür ediyoruz" dedi.

'SORUNLARI BİRLİKTE ÇÖZECEĞİZ'

Bilgin, çalışan çocuklar sorununun önlenmesine dikkat çekerek, "Bilhassa sağlık sorunları ve çocukların sorunlarına eğilmek hem insani hem de bizim çalışma hayatıyla ilgili sorumluluğumuzun bir parçasıdır. Bilhassa çocukların korunması, çocukların geliştirilmesi, çalışan çocuklar sorunun önlenmesi, çocuk emeğinin kullanılması ve istismar edilmesi ile mücadele de bizim bir görevimiz. Bu bakımdan çocukların korunmasına yönelik, onların eğitimini, onların sosyal ve şahsiyet gelişimini sağlayacak aşamada onlara verilen destekleri çok önemli buluyoruz. Bu destekleri verdikleri için de kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Ümit ediyorum ki bu sorunları birlikte çözeceğiz. Türkiye pandemi sürecinde de büyük bir mücadele veriyor. Bunun için bu hassasiyetin burada da gösterilmiş olması bizim açımızdan çok önemlidir" diye konuştu.

Bakan Bilgin, açıklamasının ardından mevsimlik işçilerin kaldığı çadırları da ziyaret etti, işçilerle sohbet etti.