Üye Girişi
Son dakika... Bakan Bozdağ: " 'Yeni Sıla'lar olmasın' diye büyük bir çabanın içerisinde olacağız" - Son Dakika

Son dakika... Bakan Bozdağ: " 'Yeni Sıla'lar olmasın' diye büyük bir çabanın içerisinde olacağız"

19.02.2022 00:58
Son dakika... Bakan Bozdağ: " 'Yeni Sıla'lar olmasın' diye büyük bir çabanın içerisinde olacağız"

Son dakika haberleri: Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Giresun'da önceki gün cinayete kurban giden 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ün babası Bekir Şentürk ile telefonda görüşerek "Sıla olayının gelişmelerinin yakinen takipçisi olacağım. Yeni Sıla'lar olmasın diye de büyük bir çabanın içerisinde olacağız" dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Giresun'da önceki gün cinayete kurban giden 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ün babası Bekir Şentürk ile telefonda görüşerek "Sıla olayının gelişmelerinin yakinen takipçisi olacağım. Yeni Sıla'lar olmasın diye de büyük bir çabanın içerisinde olacağız" dedi.

AK Parti Giresun İl Başkanı Kenan Tatlı'nın cep telefonunu arayarak acılı babaya taziyelerini ileten Bakan Bekir Bozdağ, "Başınız sağ olsun, Rabbim sabırlar versin. Sıla sadece sizin yüreğinizi yakmadı, emin olun 84 milyon her bir Türk vatandaşının yüreği yandı. Çok üzüldük, Allah sizlere sabır versin. Sıla kızımızı cenneti ve cemali ile mükafatlandırsın inşallah" dedi.

"Bu konunun yakinen takipçisi olacağım"

Bakan Bekir Bozdağ, vahşice işlenen cinayetinin ardından yaşanacak gelişmeleri yakinen takip edeceklerini belirterek, "Bu konunun her aşamasında yakın takipçisi olacağım, yeni Sıla'lar olmasın diye de büyük bir çabanın içerisinde olacağız. Sıla kızımızın belki hatırasını bu tür 'canavarca hisle, vahşice' cinayet işleyenler ile ve bu tür cinayete bulaşanlar ile devletimiz hukuk içinde adil bir mücadele vererek onun hatırasına belki bir saygıyı böyle gösterebiliriz. Bunların üzerine hükümet olarak da gideceğiz, yargı zaten konuyu takip ediyor. Biz de bu tür olaylar bir daha Türkiye'de yaşanmasın diye, yeni Sıla olayları olmasın diye titizlikle takip edeceğiz" şeklinde konuştu.

Bu vahşi ve canavarca cinayet işleyip hayallerini söndüren bu insanlıktan nasip almamış kişi, elbette adaletin önünde hesabını yargıya verecektir. Allah'ım sabrılar versin. Ben de bizzat kendim bu işi takip edeceğim" diye konuştu.

Baba Bekir Şentürk ise Bakan Bekir Bozdağ'a ilgisinden dolayı teşekkür etti.

Öte yandan AK Parti Giresun Milletvekilleri Sabri Öztürk ve Kadir Aydın da acılı babaya taziyede bulunarak üzüntülerini paylaştılar. - GİRESUN

YORUMLAR
500
16 yaşındaki Sıla'yı katleden katil zanlısı Hüseyin Can Gökçek'le ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı! Hafif derecede zeka gerililiği tanısı konulmuş! 16 yaşındaki Sıla'yı katleden katil zanlısı Hüseyin Can Gökçek'le ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı! Hafif derecede zeka gerililiği tanısı konulmuş! Son dakika... Bakan Bozdağ: ' 'Yeni Sıla'lar olmasın' diye büyük bir çabanın içerisinde olacağız' Son dakika... Bakan Bozdağ: " 'Yeni Sıla'lar olmasın' diye büyük bir çabanın içerisinde olacağız" Kızı cinayete kurban giden acılı baba konuştu: 'İnşallah Sıla son acımız olur' Kızı cinayete kurban giden acılı baba konuştu: "İnşallah Sıla son acımız olur"

Bekir Şentürk, Bekir Bozdağ, Giresun, Sıla, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Bakan Bozdağ: ' 'Yeni Sıla'lar olmasın' diye büyük bir çabanın içerisinde olacağız' - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
01:07 Son Dakika: Biden'dan korkutan Ukrayna açıklaması: Rusya önümüzdeki günlerde Kiev'i hedef alacak
00:58 Messi'ye ağır darbe! Barcelona'dan ayrılmasının nedeni arkadaşıymış
00:45 Vladimir Putin'den kritik hamle! Yedekte bulunan askerlerin eğitilmesi için karar imzaladı
23:56 Türkiye Kupası'nda büyük final! Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu
23:53 Tunceli'de acı olay! Sünnet yemeğinde rahatsızlanan 9 yaşındaki Muhammed Ali hayatını kaybetti
23:31 Tecrübeli yorumcu Hıncal Uluç'tan çarpıcı tespit: Fenerbahçe, Ronaldo'yu alabilirdi
23:27 Cübbeli Ahmet, canlı yayında gündem olacak açıklamalar yaptı: İdam getirilsin, bunları Sultan Ahmet'te sallandıracaksın
23:03 Tecrübeli hoca Hamza Hamzaoğlu maç sonu istifa sinyali: Bir şeyler yolunda gitmiyorsa, bize düşen bir görev varsa da bunu çekinmeden yaparız
22:49 Meteoroloji hava tahmin raporunu yayınladı! İstanbul dahil birçok ilde 3 gün boyunca kuvvetli sağanak yağacak
22:44 Ulusal Kanal'a konuk olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: Hayal satma peşinde değilim
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2022 01:23:46. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika... Bakan Bozdağ: " 'Yeni Sıla'lar olmasın' diye büyük bir çabanın içerisinde olacağız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement