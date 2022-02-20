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BAKAN BOZDAĞ, YOZGAT'TA CENAZEYE KATILDI - Son Dakika

BAKAN BOZDAĞ, YOZGAT'TA CENAZEYE KATILDI

20.02.2022 17:55

AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer'in yaşamını yitiren eşi Neriman Başer (63) düzenlenen tören sonrası son yolculuğuna uğurlandı.

AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer'in yaşamını yitiren eşi Neriman Başer (63) düzenlenen tören sonrası son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye katılan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Başer'e başsağlığı diledi.

Ankara Şehir Hastanesi'nde, yüksek tansiyona bağlı olarak geçirdiği rahatsızlık nedeniyle yaklaşık 4 aydır tedavi gören AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer'in eşi Neriman Başer bugün hayatını kaybetti. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, memleketi Yozgat'ta Neriman Başer için düzenlenen cenaze törenine katıldı. Çapanoğlu Büyük Camii'nde düzenlenen törende Bakan Bozdağ, AK Parti İl Başkanı Yusuf Başer ve yakınlarına başsağlığı diledi. Cenaze törenine ayrıca, Yozgat Valisi Ziya Polat, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ertuğrul Soysal, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, çevre il ve ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı. İkindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Neriman Başer'in cenazesi Sarıtopraklık Mezarlığı'nda toprağa verildi. (DHA)

BAKAN BOZDAĞ, YOZGAT'TA CENAZEYE KATILDI
BAKAN BOZDAĞ, YOZGAT'TA CENAZEYE KATILDI
BAKAN BOZDAĞ, YOZGAT'TA CENAZEYE KATILDI
BAKAN BOZDAĞ, YOZGAT'TA CENAZEYE KATILDI

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BAKAN BOZDAĞ, YOZGAT'TA CENAZEYE KATILDI BAKAN BOZDAĞ, YOZGAT'TA CENAZEYE KATILDI Son dakika haberleri: Bakan Bozdağ, Yozgat'ta cenaze törenine katıldı Son dakika haberleri: Bakan Bozdağ, Yozgat'ta cenaze törenine katıldı Sorgun ilçesine 300 kişilik yükseköğrenim öğrenci yurdu yapılacak Sorgun ilçesine 300 kişilik yükseköğrenim öğrenci yurdu yapılacak

Adalet Bakanı, Bekir Bozdağ, Yusuf Başer, Yozgat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BAKAN BOZDAĞ, YOZGAT'TA CENAZEYE KATILDI - Son Dakika


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