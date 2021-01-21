Son dakika! - Bakan Çavuşoğlu: "2020 Yılı Türkiye ve AB İlişkileri Bakımından Sorunlu Bir Yıl Oldu" - Son Dakika

Son dakika! - Bakan Çavuşoğlu: "2020 Yılı Türkiye ve AB İlişkileri Bakımından Sorunlu Bir Yıl Oldu"

21.01.2021 15:57

Son dakika haberler: - Bakan Çavuşoğlu: "2020 yılı Türkiye ve AB ilişkileri bakımından sorunlu bir yıl oldu" Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brüksel'de AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borell Fontelles ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında, "2020 yılı Türkiye ve AB...

- Bakan Çavuşoğlu: "2020 yılı Türkiye ve AB ilişkileri bakımından sorunlu bir yıl oldu"

BRÜKSEL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brüksel'de AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borell Fontelles ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında, "2020 yılı Türkiye ve AB ilişkileri bakımından sorunlu bir yıl oldu. Aralık Zirvesi ortak açıklamasından sonra daha pozitif bir atmosfer oluşturmak için her iki taraftan da siyasi irade ortaya çıktı. Ayrıca ilişkilerin daha sağlıklı gelişmesi bakımından da karşılıklı olumlu açıklamalar oldu ve daha iyi bir diyalog imkanı sağladık" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği ve NATO ile görüşmeler yapmak üzere dün akşam saatlerinde Belçika'nın başkenti Brüksel'e geldi. Çavuşoğlu, Avrupa Parlamentosu'ndaki görüşmenin ardından AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borell Fontelles ile ortak basın toplantısına katıldı. Çavuşoğlu basın toplantısında, "Bugün çok yoğun bir programımız var. Bu görüşmelerin faydalı ve sonuç odaklı olmasını bekliyoruz. 2020 yılı Türkiye ve AB ilişkileri bakımından sorunlu bir yıl oldu. Aralık Zirvesi ortak açıklamasından sonra daha pozitif bir atmosfer oluşturmak için her iki taraftan da siyasi irade ortaya çıktı. Ayrıca ilişkilerin daha sağlıklı gelişmesi bakımından da karşılıklı olumlu açıklamalar oldu ve daha iyi bir diyalog imkanı sağladık" dedi.

"Vize serbestisi ve gümrük birliği anlaşmasının güncellenmesini de değerlendireceğiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'i Türkiye'ye davet ettiğini hatırlatan Çavuşoğlu, bugün Borell ile birlikte bu olası ziyaretin de hazırlıklarını başlatacaklarını bildirdi. Çavuşoğlu, Türkiye ve AB ilişkilerinde pozitif bir atmosfer oluşturulmasının önemine dikkat çekerek, "Bu atmosferin sürdürülebilir olması için somut adımlar atmamız gerekiyor. Bugün Sayın Borell ile daha önce başlattığımız süreçlerin takibini yapacağız. Göç Mutabakatının güncellenmesi konusunda teklifimizi iletmiştik, bunun detaylarını görüşeceğiz. Ayrıca Akdeniz'de çok taraflı bir konferans önerimiz olmuştu, bu konferansla ilgili atabileceğimiz adımları da konuşacağız. Diğer taraftan vize serbestisi ve gümrük birliği anlaşmasının güncellenmesi de dahil önümüzdeki süreçte atabileceğimiz somut adımları da değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

"Türkiye ve AB ilişkileri sadece iki taraf için önemli değil"

Görüşmelerde Türkiye'nin beklentilerini net bir şekilde muhataplarına aktaracağını söyleyen Çavuşoğlu, "Elbette muhataplarımız AB ve AB kurumlarının da bizden beklentilerini dinleme imkanımız olacak. Tüm bu toplantıların bu anlamda faydalı geçmesini temenni ediyorum. Türkiye ve AB ilişkileri sadece iki taraf için önemli değil, bölgemizde devam eden ciddi sorunlara ortak çözüm bulma bakımından da önem arz ediyor" dedi.

"Şu anda her iki taraf için de daha iyi bir atmosfer mevcut"

Borell de bugünkü görüşmelerde, Çavuşoğlu ile AB ve Türkiye ilişkilerini değerlendirme fırsatı bulduklarını belirterek, "Bu ilişkinin geleceği ile ilgili nasıl bir yol haritası çizeceğimizi konuştuk. Geçtiğimiz yıl bu ilişki için zorlu bir yıl oldu. Ancak şu anda her iki taraf için de daha iyi bir atmosfer mevcut. Karşılıklı çıkarlara dayalı ilişkilerimizin daha da ilerlemesi için işbirliği tesis edebileceğimizi umuyorum" dedi.

Türkiye ve Yunanistan arasındaki görüşmelerin de bu hafta içerisinde başladığına dikkat çeken Borell, "Bu konudaki niyetler beyan edildi ve bunların somut adımlara dökülmesini bekliyoruz. Bir başka önemli adım ise BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs'ta yapılacak görüşmelerin tekrar başlaması ile ilgili açıklaması oldu. Söz konusu müzakerelerin hızlı bir biçimde başlatılmasını bekliyoruz. Aynı zamanda Doğu Akdeniz'de ve çevresindeki bölgelerde gerilimin sürdürülebilir şekilde azaltılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'deki önemli gelişmeleri yakından takip ediyoruz"

Borrell, Libya ve Suriye'deki gibi bölgesel anlaşmazlıkların çözülmesi ve bölgedeki gerilimin azaltılmasını umut ettiklerini söyleyerek, "Türk toplumunun bu diyalogu ne kadar büyük bir istekle beklediğini de biliyoruz. Türkiye'deki önemli gelişmeleri de komşumuz olduğu için yakından takip ediyoruz" dedi.

Son dakika! - Bakan Çavuşoğlu: 2020 Yılı Türkiye ve AB İlişkileri Bakımından Sorunlu Bir Yıl Oldu
Son dakika! - Bakan Çavuşoğlu: 2020 Yılı Türkiye ve AB İlişkileri Bakımından Sorunlu Bir Yıl Oldu
Son dakika! - Bakan Çavuşoğlu: 2020 Yılı Türkiye ve AB İlişkileri Bakımından Sorunlu Bir Yıl Oldu
Son dakika! - Bakan Çavuşoğlu: 2020 Yılı Türkiye ve AB İlişkileri Bakımından Sorunlu Bir Yıl Oldu

Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği, Belçika, Brüksel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika! - Bakan Çavuşoğlu: '2020 Yılı Türkiye ve AB İlişkileri Bakımından Sorunlu Bir Yıl Oldu' - Son Dakika


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