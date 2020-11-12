Son dakika! Bakan Çavuşoğlu, ABD Özel Temsilcisi Halilzad ile bir araya geldi - Son Dakika

Son dakika! Bakan Çavuşoğlu, ABD Özel Temsilcisi Halilzad ile bir araya geldi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Bakan Çavuşoğlu, ABD Özel Temsilcisi Halilzad ile bir araya geldi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanının Afganistan Uzlaşısından Sorumlu Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad ile bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu, ABD Özel Temsilcisi Halilzad ile bir araya geldi ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanının Afganistan Uzlaşısından Sorumlu Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad ile bir araya geldi. ABD Dışişleri Bakanının Afganistan Uzlaşısından Sorumlu Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, bugün Türkiye'ye geldi. 2 gün sürecek ziyareti kapsamında Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile bir araya gelen Halilzad yarın da ziyaretini sürdürecek.

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