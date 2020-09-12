Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özkan'ı ziyaret etti - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Bazı temaslarda bulunmak üzere Antalya'ya gelen Çavuşoğlu, Vali Ersin Yazıcı ve AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş ile Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünü ziyaret etti.

Bir süre önce göreve atanan Prof. Dr. Özkan'a başarılar dileyen Çavuşoğlu, üniversitenin çalışmaları hakkında bilgi aldı.