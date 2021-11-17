Son Dakika! Bakan Çavuşoğlu: Azerbaycan yalnız değildir, yalnız olmayacaktır - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bahreynli mevkidaşıyla basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Burada gündemdeki meselelere ilişkin konular hakkında konuşan Çavuşoğlu, dün Ermenistan'ın Azerbaycan sınırına yaptığı saldırılarla ilgili de açıklamalarda bulundu.

"TÜRKİYE, CAN AZERBAYCAN'I YALNIZ BIRAKMAYACAK"

Çavuşoğlu, Ermenistan'ın ateşkes ihlali ile ilgili "Azerbaycan yalnız değildir. Türkiye, can Azerbaycan'ı yalnız bırakmayacaktır. Bölgenin istikrarı barış için hep birlikte adım atacağız. Azerbaycan yalnız değildir. Kardeşlerimizi yalnız bırakmayacağız. Kendi topraklarını geri alan Azerbaycan'ın attığı adımlara bakalım. Bölgenin istikrarı için çok önemli projeler hayata geçirildi. Kapsamlı bir barış anlaşması teklifinde bulundu. Ermenistan'ın tutumu ise daha ateşkesten hemen sonra Azerbaycan topraklarına sızarak Azerbaycan askerlerine saldırıda bulundular. Bu bir yandan da terör saldırısıdır. Bu provokasyonların beyhude olduğunu görmesi lazım. Hiçbir zaman bir netice getirmeyecek." dedi.