Son dakika: Bakan Çavuşoğlu, "BM 2-3 ay sonra New York veya Cenevre'de yeni bir 5+1 toplantısı hedefliyor" dedi.
29.04.2021 14:24
Son dakika politika haberi... Bakan Çavuşoğlu, "BM 2-3 ay sonra New York veya Cenevre'de yeni bir 5+1 toplantısı hedefliyor" dedi.
Bakan Çavuşoğlu, "BM 2-3 ay sonra New York veya Cenevre'de yeni bir 5+1 toplantısı hedefliyor" dedi. - CENEVRE
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