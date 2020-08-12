Son dakika! Bakan Çavuşoğlu, BM 75. Genel Kurul Başkanı Bozkır'la görüştü - Son Dakika

Görüşmeyi Twitter 'dan değerlendiren Çavuşoğlu, BM 75. Genel Kurul Başkanı Bozkır'la, görevi devralmak için New York 'a yapacağı seyahatten önce bir araya gelerek Genel Kurul hazırlıklarını görüştüklerini kaydetti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu , Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanlığına seçilen eski Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Büyükelçi Volkan Bozkır 'la bir araya geldi.

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2020 16:59

Kaynak: AA

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