Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM Temsilcisi Lute'yi kabul etti - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM Temsilcisi Lute'yi kabul etti
22.03.2021 12:58
-Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Jane Holl Lute'yi karşılaması -Görüşmeden detay Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Jane Holl Lute'yi kabul etti.
-Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Jane Holl Lute'yi karşılaması
-Görüşmeden detay Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Jane Holl Lute'yi kabul etti.
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