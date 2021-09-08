- Bakan Çavuşoğlu, BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi ile görüştü

ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Türkiye'ye bir çalışma ziyareti gerçekleştiren BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi, Bakan Çavuşoğlu ile görüştü. Yapılan görüşmelerde göç ve mülteci konuları tüm boyutlarıyla ele alındı. Grandi'nin Ankara dışında Şanlıurfa ve Gaziantep'te incelemeler yapması bekleniyor.