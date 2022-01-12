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Son dakika haber! Bakan Çavuşoğlu Çinli mevkidaşı Yi ile görüştü - Son Dakika

Son dakika haber! Bakan Çavuşoğlu Çinli mevkidaşı Yi ile görüştü

12.01.2022 14:19

Gelen son dakika haberlerine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret düzenlediği Çin'de temaslarına başladı. Bakan Çavuşoğlu, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile önce baş başa ardından da heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi. Maske takmayı ihmal etmeyen Çavuoğlu ve Wang Yi, görüşmede ikili görüşmelerin yanı sıra korona virüs salgını gibi küresel konuları ele aldı.

(İHA)

Son dakika haber! Bakan Çavuşoğlu Çinli mevkidaşı Yi ile görüştü
Son dakika haber! Bakan Çavuşoğlu Çinli mevkidaşı Yi ile görüştü
Son dakika haber! Bakan Çavuşoğlu Çinli mevkidaşı Yi ile görüştü

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Çin Halk Cumhuriyeti, Mevlüt Çavuşoğlu, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Bakan Çavuşoğlu Çinli mevkidaşı Yi ile görüştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! Bakan Çavuşoğlu Çinli mevkidaşı Yi ile görüştü - Son Dakika
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