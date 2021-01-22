-Bakan Çavuşoğlu: "Ege'de Karasuları Konusunda Türkiye'nin Tavrı Değişmemiştir" - "Bizim Derdimiz Hakça Paylaşım" - Son Dakika

- Bakan Çavuşoğlu: " Ege'de karasuları konusunda Türkiye'nin tavrı değişmemiştir"

"Bizim derdimiz hakça paylaşım"

BRÜKSEL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Ege'de karasuları konusunda Türkiye'nin tavrı değişmemiştir. Bizim derdimiz hakça paylaşım. Ne kendi hakkımızı yediririz, ne de başkasının hakkını yeriz. Kıbrıs ve Doğru Akdeniz ile ilgili bir toplantı yapılınca her iki tarafın da birlikte katılması mantıklı. Bir taraf katılmayacaksa diğer tarafın katılmasının da anlamı yok" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Belçika ziyaretinin ikinci günündeki temasları kapsamında ilk olarak NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü. İkili temasları kapsamında AP Türkiye Raportörü Nacho Sanchez-Amor ile de bir araya gelen Çavuşoğlu, daha sonra AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi. Çavuşoğlu ve Michel'in başkanlığında gerçekleştirilen heyetlerarası görüşmenin ardından basın toplantısı gerçekleştirildi. Basın toplantısında muhabirlerden gelen soruları da cevaplayan Çavuşoğlu, "Türkiye ve AB ilişkilerinin önemli olduğunu herkes kabul ediyor. Sorunların hepsinin bu pozitif ortamla hemen çözülmeyeceğini de herkes biliyor. Ama yol haritasını belirleyerek ve birlikte somut adımlar atarak bu süreci kalıcı hale getirme konusunda kararlılık var, verdikleri mesaj bu. Artık anlaşma yaparız, sonra uygulamasına bakarız yaklaşımının faydalı olmayacağını da söyledik, muhataplarımızda da aynı şekilde kararlılığın olduğunu görmek memnuniyet verici ama uygulamada da bunu görmek istiyoruz" dedi.

" Yunanistan'ın bazı provokasyonları devam etti"

Çavuşoğlu, Yunanistan'ın İyonya Denizi'nde karasularını 12 mile çıkarma arzusunun daha önce de gündeme geldiğini belirterek, İyonya Denizi ile Ege Denizi'nin ayrı olduğunu ve Yunanistan'ın İyonya Denizi'ndeki karasularını 12 mile çıkarmasının Ege Denizi'nin statüsünü de Türkiye'yi de etkilemeyeceğini söyledi. Yunanistan'ın böyle açıklamalardan kaçınması gerektiğini söyleyen Çavuşoğlu, "Ege'de karasuları konusunda Türkiye'nin pozisyonu değişmemiştir ve TBMM'nin aldığı karar da değişmemiştir. O günden bu yana iktidara gelen tüm partiler Türkiye'nin tutumu konusunda herhangi bir geri adım atmadığı gibi aynı kararlılığı sürdürmüştür. Ama Yunanistan bu tür yanlış açıklamalar yaptı. Bu açıklamanın hiçbir hükmü yoktur. Ama bu süreçte Yunanistan'ın bazı provokasyonları devam etti. Bekliyorlar ki biz de devam edelim" dedi.

"İstikşafi görüşmeler pazartesi başlayacak"

Yunanistan'ın AB'den Türkiye için daha fazla yaptırım talebinde bulunmak için oyun oynadığını söyleyen Çavuşoğlu, "Oyun içindeler diye biz kararlı tutumumuzdan vazgeçecek değiliz, ama bunların bir faydası yok. İstikşafi görüşmeler Pazartesi başlayacak. Biz başından beri önkoşulsuz bir şekilde bu görüşmelere hazır olduğumuzu gösterdik. Yunanistan geçmişte o sebepten bu sebepten yanaşmadı. Şimdi bizim açık davetimiz üzerine tarihi de beraber belirledik, Pazartesi başlayacak. Umarım anlamlı görüşmeler olur" ifadelerini kullandı.

"Hakça paylaşım konusunda Rum kesiminin muhatabı KKTC'dir"

Doğu Akdeniz'de yapılacak konferansa sadece Doğu Akdeniz'e kıyısı olan ülkelerin değil, KKTC ve tüm Akdeniz ülkelerinin katılmasını istediklerini belirten Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz'de şirketi olan ülkelerin dahi katılmasını istediklerini söyledi. Çavuşoğlu, "Bizim derdimiz hakça paylaşım, tabii ki kendi hakkımızı koruyacağız, tabii ki Kıbrıs Türk halkının hakkını koruyacağız. Ama iki toplum arasında hakça paylaşım, gelir paylaşımı mekanizması kurulsun diyoruz. Bizim derdimiz hakça paylaşım. Ne kendi hakkımızı yediririz, ne de başkasının hakkını yeriz. Kıbrıs ve Doğru Akdeniz ile ilgili bir toplantı yapılınca her iki tarafın da birlikte katılması siyasi bir şey değil, mantıklı. Bir taraf katılmayacaksa diğer tarafın katılmasının da anlamı yok. Hakça paylaşım konusunda Rum kesiminin muhatabı KKTC'dir, Kıbrıs Türk halkıdır." diye konuştu. Bu konuda tanıyoruz tanımıyoruz şeklinde bir yaklaşımın doğru olmadığını belirten Çavuşoğlu, "Belki onları ayrı bir formatta bir araya getirebiliriz, ama gelir paylaşımı konusunda her iki tarafın da katılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.