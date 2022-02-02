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Son dakika! Bakan Çavuşoğlu, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Embalo'yı arayarak darbe girişimini kınadı - Son Dakika

Son dakika! Bakan Çavuşoğlu, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Embalo'yı arayarak darbe girişimini kınadı

02.02.2022 13:32
Son dakika! Bakan Çavuşoğlu, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Embalo'yı arayarak darbe girişimini kınadı

Edinilen son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo ile yaptığı telefonda görüşmesinde, ülkede gerçekleştirilmeye çalışılan darbe girilmişini kınayarak Türkiye'nin Gine Bissau halkının yanında olduğunu vurguladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo ile yaptığı telefonda görüşmesinde, ülkede gerçekleştirilmeye çalışılan darbe girilmişini kınayarak Türkiye'nin Gine Bissau halkının yanında olduğunu vurguladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Embalo ile telefonda görüştü.

Görüşmede Çavuşoğlu, Gine Bissau'da dün gerçekleştirilmeye çalışılan darbe girişimini kınayarak, Türkiye'nin dost ve kardeş Gine Bissau halkının yanında olduğunun altını çizdi.

Çavuşoğlu, dün gece Gine Bissau Dışişleri Bakanı Suzi Carla Barbosa'yı arayarak, gelişmeler hakkında bilgi almış ve Türkiye'nin Gine Bissau'yla dayanışmasını ifade etmişti.

Başkent Bissau'da, dün, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın etrafında silah sesleri duyulmuş ve Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) olayı "darbe girişimi" olarak nitelemişti.

Sosyal medyada yer alan paylaşımlarda Embalo'nun asker tarafından alıkonulduğu iddia edilmişti.

Embalo, birkaç saat sonra Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ben iyiyim, durum hükümetin kontrolü altında." ifadesini kullanmıştı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Bakan Çavuşoğlu, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Embalo'yı arayarak darbe girişimini kınadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! Bakan Çavuşoğlu, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Embalo'yı arayarak darbe girişimini kınadı - Son Dakika
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