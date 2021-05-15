Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Özgürlük ve haysiyet mücadelelerinde sonuna kadar Filistinli kardeşlerimizin yanındayız" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yüzbinlerce Filistinlinin vatanlarından sürüldüğü Nakba felaketinin 73. yıldönümünde Filistin halkı halen etnik, dini ve kültürel temizliğe maruz bırakılıyor. Özgürlük ve haysiyet mücadelelerinde sonuna kadar Filistinli kardeşlerimizin yanındayız" ifadelerini kullandı. - ANKARA