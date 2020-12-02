Son dakika... Bakan Çavuşoğlu ile Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba arasındaki görüşme başladı - Son Dakika

Bakan Çavuşoğlu ile Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba arasındaki görüşme başladı

ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba arasındaki görüşme başladı. Bakanlık, görüşme öncesinden görüntü paylaştı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba arasında Ankara'da gerçekleştirilecek olan görüşme başladı. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen görüşme öncesinde bakanlık görüntü paylaşımında bulundu.