Son dakika... Bakan Çavuşoğlu ile Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba arasındaki görüşme başladı - Son Dakika

Son dakika... Bakan Çavuşoğlu ile Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba arasındaki görüşme başladı
02.12.2020 16:51
Son dakika genel haberine göre Bakan Çavuşoğlu ile Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba arasındaki görüşme başladı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba arasındaki görüşme başladı.
Bakan Çavuşoğlu ile Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba arasındaki görüşme başladı
ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba arasındaki görüşme başladı. Bakanlık, görüşme öncesinden görüntü paylaştı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba arasında Ankara'da gerçekleştirilecek olan görüşme başladı. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen görüşme öncesinde bakanlık görüntü paylaşımında bulundu.
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