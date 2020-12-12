Son Dakika! Bakan Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Zarif ile görüştü: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan açıklamalar kabul edilemez - Son Dakika

Son Dakika! Bakan Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Zarif ile görüştü: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan açıklamalar kabul edilemez

12.12.2020 19:39

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakü'deki zafer kutlamalarında okuduğu şiirden rahatsız olan İranlı siyasetçiler, Erdoğan'a yönelik küstah sözlere ve Saddam üzerinden üstü kapalı tehditlere başvurdu. Bu konuyla ilgili mevkidaşıyla ile görüşen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Erdoğan'ı hedef alan açıklamaların kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan işgalindeki Azerbaycan topraklarının kurtarılması dolayısıyla Bakü'deki Azadlık Meydanı'nda düzenlenen Zafer Geçidi Töreni'nde Bahtiyar Vahapzade'nin "Topraktan pay olmaz" şiirinden bir bölüm okudu.

Şiirin Aras Nehri'nin kuzeyinin daha önce İran'a ait olduğu gerekçesiyle rahatsızlık yaratması üzerine Tahran'daki Türkiye Büyükelçisi Derya Örs, İran Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

"KİMSE AZERBAYCAN'IMIZ HAKKINDA KONUŞAMAZ"

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün okuduğu şiirden rahatsız oldu. Twitter'dan açıklama yapan Zarif şu ifadeleri kullandı: "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Bakü'de kötü anlattığı şeyin, Aras'ın kuzeyindeki bölgelerin İran anavatanından zorla ayrılmasına atıfta bulunduğu bilgisi verilmedi. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin egemenliğine zarar verdiğinin farkında değil miydi? Kimse sevgili Azerbaycan'ımız hakkında konuşamaz."

SADDAM ÜZERİNDEN TEHDİT ETTİLER

İranlı Milletvekili Ali Asker Hani ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Azerbaycan ziyareti esnasında okuduğu şiir nedeniyle ölüm tehdidinde bulundu. Hani sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Sayın Erdoğan, İran topraklarına göz diken şahsın en son hali bu oldu" derken, Saddam Hüseyin'in yakalanarak öldürüldüğü görüntüleri yayınladı.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU, ZARİF'İN YÜZÜNE SÖYLEDİ: KABUL EDİLEMEZ

Bu tehditlerin ardından Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Zarif ile telefonda görüştü. Bakan Çavuşoğlu, Karabağ ile ilgili olduğu düşünülen bir şiir ve İran'ın ima dahi edilmediği bir konuşma bahane edilerek, bu konuyu iletebilecek kanallar varken, İran tarafından yapılan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan bu açıklamaların kabul edilemez olduğunu söyledi.

Son Dakika! Bakan Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Zarif ile görüştü: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan açıklamalar kabul edilemez

Recep Tayyip Erdoğan, Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan, Bakü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika! Bakan Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Zarif ile görüştü: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan açıklamalar kabul edilemez - Son Dakika


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