DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu ve Suriye konulu kısıtlı katılımlı Bakanlar toplantıları için İtalya'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ikili temaslarda bulundu.

Bakan Çavuşoğlu görüşmelere dair sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İtalya'daki temaslarımızı Lübnan Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Zeina Akar, Hollanda Dışişleri Bakanı Sigrid Kaag ve Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg'le yaptığımız görüşmelerle sürdürdük" ifadelerini kullandı.