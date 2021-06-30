Son dakika: Bakan Çavuşoğlu, KKTC'ye geliyor - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, beraberindeki heyetle KKTC'ye geliyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bu akşam ekibiyle birlikte KKTC'ye geliyor. Çavuşoğlu ve beraberindeki heyet bu akşam saatlerinde adaya gelecek ve yarın Cumhurbaşkanlığı ile bir dizi görüşme gerçekleştirecek.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Çavuşoğlu'nun ziyaretine ilişkin yaptığı açıklamasında bugün Rum basınına da yansıyan "Kıbrıs sorununa ilişkin BM'nin özel temsilci atanması yönündeki teklifine kendisinin olumsuz yanıt vermediği" şeklindeki gelişmelerin, yarın yapılacak toplantıda değerlendirileceğini ifade etti. - LEFKOŞA