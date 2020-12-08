Son dakika: Bakan Çavuşoğlu, Macar mevkidaşı Szijjarto ile ortak basın toplantısında konuştu: (2) - Son Dakika

Son dakika: Bakan Çavuşoğlu, Macar mevkidaşı Szijjarto ile ortak basın toplantısında konuştu: (2)

08.12.2020 15:33
Son dakika: Bakan Çavuşoğlu, Macar mevkidaşı Szijjarto ile ortak basın toplantısında konuştu: (2), System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Avrupa ve dünyanın zor bir süreçten geçtiğine, daha fazla iş birliği ve dayanışmaya ihtiyaç olduğuna dikkati çekerek, "İlişkileri ve iş birliğimizi daha ileri noktaya götürmek istiyorsak, bu zor günlerde...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Avrupa ve dünyanın zor bir süreçten geçtiğine, daha fazla iş birliği ve dayanışmaya ihtiyaç olduğuna dikkati çekerek, "İlişkileri ve iş birliğimizi daha ileri noktaya götürmek istiyorsak, bu zor günlerde pozitif atmosfere odaklanmamızda fayda var." dedi.

Çavuşoğlu ile Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Bakanlıkta yapılan görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Macar mevkidaşının, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'la eş başkanlık yaptığı Türkiye-Macaristan Karma Ekonomik Komisyonu 7. Dönem Toplantısı'nın başarıyla geçtiğini belirten Çavuşoğlu, ikili ticaret hacminin salgına rağmen azalmadığını, arttığını söyledi.

Çavuşoğlu, iki ülkenin özellikle salgın döneminde birbirinin ihtiyacını tereddütsüz karşıladığını ve örnek bir dayanışma sergilediğini vurguladı.

Macaristan'la nakliyeciler konusunda yürütülen temaslara dikkati çeken Çavuşoğlu, bu konuda kazan-kazan anlayışıyla kalıcı bir çözüm bulma konusunda adımlar attıklarını dile getirdi.

Çavuşoğlu, Yüksek Düzeyli İş Birliği Konsey Toplantısı'nın gelecek yıl Türkiye'de düzenleneceğini belirterek, Szijjarto ile görüşmelerinde, bu toplantıda imzalanacak anlaşmaları ele aldıkları bilgisini paylaştı.

Suriye, Doğu Akdeniz gibi bazı bölgesel konuları da ele aldıklarına değinen Çavuşoğlu, "Peter, Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Toplantısı'ndan çıkıp Türkiye'ye geldi. Oradaki toplantı ve yarın başlayacak (AB Liderler Zirvesi) zirve hakkında da görüş alışverişinde bulunduk." dedi.

"AB ile ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz"

Macaristan'ın, Türkiye'nin AB üyeliğine ve Türkiye-AB ilişkilerinin düzelmesine katkı sağlayan dost bir ülke olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Haksızlıklara karşı da açıkça tepkisini ortaya koyan bir ülke. O nedenle de tutumlarımız örtüşüyor. Biz de Macaristan'a karşı işlenen çifte standart ve iki yüzlülüğü hiçbir zaman olumlu karşılamadık. Bunları da net bir şekilde söylüyoruz. Önemli olan hepimiz bir kıtadayız. Avrupa kıtasında yaşıyoruz. Bu kıtayı, istikrarın ve ekonomik kalkınmanın arttığı bir kıta haline getirmek için iş birliğini artırmamız lazım.

İş birliği, pozitif zeminde artar. Bu pozitif zemini oluşturmak için de negatif unsurlardan uzaklaşıp, pozitif adımlar atmamız lazım. Karşılıklı olması gerekiyor. Biz de bu anlayışla AB ile ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz. Bunu 'yarın zirve var, gündemde yaptırım konuları var ya da konuşuluyor' diye söylemiyoruz. Her zaman bunu söylüyoruz, açıkça söylüyoruz."

Türkiye'nin tam üyelik perspektifiyle ilişkileri her zaman geliştirmek istediğine ancak bunun böyle olmadığına işaret eden Çavuşoğlu, "İnişler çıkışlar oldu. Bazen bizden kaynaklanan olmuştur, bazen AB'den. Her iki tarafın da söyleyeceği söz var ama sonuçta ilişkileri ve iş birliğimizi daha ileri noktaya götürmek istiyorsak, bu zor günlerde pozitif atmosfere odaklanmamızda fayda var." diye konuştu.

"Üye ülkeyle, müzakere eden ülke arasında ayrım yapmak yanlıştır"

Çavuşoğlu, sadece AB politikalarının değil bazı üye ülkelerin, Türkiye ile olan ikili sorunlarını AB'ye "ithal etmesinin" ilişkileri olumsuz yönde etkilediğini belirterek, şunları kaydetti:

"AB, dayanışma anlayışıyla haklı da olsa haksız da olsa üye ülkeleri destekleme eğilimi gösteriyor. Bu son derece yanlıştır. Biz de müzakere eden bir ülkeyiz. Üye ülke ile müzakere eden ülke arasında ayrım yapmak yanlıştır. Prensipler üzerinden gitmek lazım, doğrular üzerinden gitmek lazım, ilkeler çerçevesinde ve Avrupa'yı birleştiren ortak değerler etrafında bizim bunları değerlendirmemiz lazım. Öyle olunca bizim sık sık şikayet ettiğimiz çifte standart ve diğer politikalardan da uzaklaşmış oluruz."

Avrupa ve dünyanın salgın başta olmak üzere birçok sınamayla karşı karşıya olduğunu ve zor bir süreçten geçtiğini belirten Çavuşoğlu, "Bu süreç, bize bir kere daha gösterdi ki her zamankinden daha fazla iş birliği ve dayanışmaya ihtiyacımız var. Umarım, AB'de de bu aklıselim hakim olur ve ilişkilerimizi daha sağlıklı bir şekilde ileriye daha götürür, kazan-kazan anlayışıyla geliştiririz. Tıpkı Türkiye ve Macaristan'ın yaptığı gibi." ifadelerini kullandı.

(Bitti)

Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği, Türkiye, Avrupa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Bakan Çavuşoğlu, Macar mevkidaşı Szijjarto ile ortak basın toplantısında konuştu: (2) - Son Dakika


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