Son dakika! - Bakan Çavuşoğlu, Moldova Cumhurbaşkanı tarafından kabul edildi - Son Dakika

- Bakan Çavuşoğlu, Moldova Cumhurbaşkanı tarafından kabul edildi

KİŞİNEV - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon tarafından kabul edildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ortak Stratejik Planlama Grubu'nun ilk toplantısı ve Komrat Başkonsolosluğun açılışı için Moldova'nın başkenti Kişinev'e geldi. Temaslarına başlayan Çavuşoğlu ilk olarak Moldova Dışişleri ve Avrupa'yla Entegrasyon Bakanı Oleg Tulea ile baş başa görüştü. Bakan Çavuşoğlu ve Tulea, daha sonra 1. Ortak Stratejik Planlama Grubu Toplantısı'na başkanlık etti. Bakan Çavuşoğlu, Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon tarafından kabul edildi.

Bakan Çavuşoğlu'nun Moldova Başbakanı Ion Chicu tarafından kabul edilmesi ve Gagauz Özerk Yeri Başkanı Irina Vlah'la görüşmesi de bekleniyor.