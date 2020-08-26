Son dakika... - Bakan Çavuşoğlu, Moldovalı mevkidaşı Tulea ile görüştü - Son Dakika

Son dakika... - Bakan Çavuşoğlu, Moldovalı mevkidaşı Tulea ile görüştü

Son dakika gelişmesine göre - Bakan Çavuşoğlu, Moldovalı mevkidaşı Tulea ile görüştü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu temaslarda bulunmak üzere geldiği Kişinev'de Moldova Dışişleri ve Avrupa'yla Entegrasyon Bakanı Oleg Tulea ile görüştü.

- Bakan Çavuşoğlu, Moldovalı mevkidaşı Tulea ile görüştü

KİŞİNEV - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu temaslarda bulunmak üzere geldiği Kişinev'de Moldova Dışişleri ve Avrupa'yla Entegrasyon Bakanı Oleg Tulea ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu temaslarda bulunmak üzere Moldova'nın başkenti Kişinev'e geldi. Ortak Stratejik Planlama Grubu'nun ilk toplantısını ve Komrat Başkonsolosluğun açılışını için Moldova'da bulunan Çavuşoğlu ikili temaslarda bulunuyor. Bakan Çavuşoğlu başkent Kişinev'de Moldova Dışişleri ve Avrupa'yla Entegrasyon Bakanı Oleg Tulea ile bir araya geldi.

Son dakika... - Bakan Çavuşoğlu, Moldovalı mevkidaşı Tulea ile görüştü

Kişinev, Moldova, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2020 14:54

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika... - Bakan Çavuşoğlu, Moldovalı mevkidaşı Tulea ile görüştü - Son Dakika
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